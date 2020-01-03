HABER
  4. Yaban hayatı, hayvan tahnitleri ile tanıtılıyor

Yaban hayatı, hayvan tahnitleri ile tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:21 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde sergilenen karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan tahnitinin öğrenci ve vatandaşlara tanıtımı yapılıyor.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde sergilenen karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan tahnitinin öğrenci ve vatandaşlara tanıtımı yapılıyor.
Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde tahnitleri yapılan karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan sergilenmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, merkezin özellikle öğrencilere doğa koruma, ekosistemin önemi ve biyokaçakçılık eğitimleri verilmesi, yaban hayvanlarını rahatlıkla görebilmeleri amacıyla yapıldığını ifade etti. Randevu sistemi ile il ve çevre illerden gelen öğrencilerin merkezden faydalanabileceğini kaydeden Güvercin, gruplar halinde öğrencilerin 40 kişilik salonda yapılacak olan sinevizyon gösterimi ile ekosistem hakkında bilgi verildiğini, ayrıca ekosistem tanıtım salonunda sergilenen hayvan türlerinin de yakından tanıyabileceklerini aktardı.
EĞİTİM AMAÇLI KULLANILIYOR
Ziyaretçilerin doğada aynı anda göremeyeceği çok sayıda türü bir arada görebileceğine dikkat çeken Güvercin, "Buradaki yaban hayvanlar, bizim merkezdeki rehabilitasyon ve tedavi merkezimize yaralı olarak gelip kurtarılamayan ve telef olan hayvanlardan oluşuyor. Biz bu hayvanların tahnitlerini yaptırıp, eğitim amaçlı burada kullanıyoruz. Tedavileri yapılan, doğada yaşamlarını sürdürebilecek duruma gelen yeniden bulundukları noktalarda bırakılmakta. Ama yaşamını devam ettiremeyecek durumda olanlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmektedir" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmediYağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi
Antalya'da yazın günde 80 bin, kışın 5 bin turistAntalya'da yazın günde 80 bin, kışın 5 bin turist
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası kutlama yaptılar

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası senatörlerden Trump'a tepki

ABD'de Trump'a Kasım Süleymani tepkisi

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı

3 metrelik boşlukta asılı kaldı!

ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.