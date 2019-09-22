Yaban hayatı kaynaklı kuduza havadan müdahale

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında 3 yıl boyunca toplam 27 milyon adet aşılı yemi havadan doğal yaşam alanlarına bırakacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 19 Eylül’de başlattıkları “Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesiyle yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara 3 yıl süreyle yılda iki kez olmak üzere havadan aşılama çalışması yürüteceklerini ifade etti. Kuduz hastalığının Türkiye ve çevre ülkelerde yaygın olarak görülebildiğini ifade eden Pakdemirli, son yıllarda yürütülen yoğun aşılama çalışmalarıyla hastalıkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Pakdemirli, Türkiye’de köpek kaynaklı kuduz hastalığının Trakya ve Orta Anadolu’nun bazı illeri hariç diğer bölgelerde, tilki kaynaklı kuduz hastalığının ise Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’daki bazı illerde rastlandığını söyledi. Yaban hayatının şehirler ile daha içli dışlı olması nedeniyle sokak köpeklerinden tilkilere bulaşan hastalığın tilkiler arasındaki varlığını sürekli kıldığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Yaban hayatında kuduz hastalığıyla etkin mücadele amacıyla 3 yıllık yeni bir aşılama programı başlattık. Proje kapsamında yılda iki kez olmak üzere toplam altı dönem aşılama çalışması yürüteceğiz. Her bir dönemde 4,5 milyon, toplamda 27 milyon aşılı yemi hastalığın yoğun olarak görüldüğü 225 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alana havadan bırakacağız.”