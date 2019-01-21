Yaban hayatı onlara emanet

Denetimlerde zaman zaman usulsüz uygulamalara rastladıklarını belirten Başyiğit, "2017 yılında bölge müdürlüğümüz genelinde 2 bin 725 avcı kontrolü yapılmış, bu kontrollerde 350 kişiye av suçu cezası uygulanmıştır. 274 bin lira idari, 238 bin lira da tazminat cezası uygulandı. Bunlar izinsiz, belgesiz, ruhsatsız, limitin üzerinde ve belgesiz avlanılması nedeniyle kesilen cezalar." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge müdürlüğüne bağlı Kastamonu, Sinop, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde yaban hayatını korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

ÖZGÜR ALANTOR - Yaban hayatını korumak için gece gündüz arazide olan Milli Parklar görevlileri, yaralı halde buldukları hayvanların tedavisini de yapıp tekrar doğaya salıyor.

Ekiplerin 24 saat doğa koruma çalışması yaptığına işaret eden Başyiğit, "Biyoçeşitlilik konularında denetimlerde bulunuyorlar. Ekiplerimiz yetersiz olduğunda diğer illerimizden destek alarak ekip sayısını artırıyoruz. Tüm personelimiz gece gündüz biyokaçakçılık ve av konusunda görevli." ifadesini kullandı.

- "Bir türün yok olması bütün dengeyi bozabilir"

Denetim dışında insanları yaban hayatı konusunda bilinçlendirmek için eğitim verdiklerini anlatan Başyiğit, "Biyoçeşitliliğin korunması ve avcılıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Kastamonu'da 2005'ten bu yana 5 bine yakın kişiye eğitim verdik. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 48 okulda 4 bin 900 öğrenciye eğitim sunuldu. Bunların çok olumlu etkileri var." diye konuştu.

Başyiğit, bütün canlıların yaşam hakkı bulunduğunun altını çizerek, "Belirli sınırlarda avcılığa müsaade ediyoruz ama bunu biyolojik dengeyi bozacak, katliama dönüştürecek şekilde yapmamak lazım. Özellikle hileli avcılık çok fazla rastladığımız bir konu. Bazı hayvanların zaaflarını bildikleri için ışık tutarak avlanıyorlar. Bir türün yok olması bütün dengeyi bozabilir. O nedenle dikkatli olmak gerekir." dedi.