HABER

Yaban hayatında "av mesaisi" fotokapana yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'nda kurulu fotokapana, kurt sürüsü ile tilki, kızıl şahin ve akbabanın avlarını yeme görüntüleri takıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını yansıtıyor.

Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerden birinde, kurt sürüsünün avıyla beslenmesi dikkati çekiyor. Kurtlardan arta kalan yiyecekten, iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilki de besleniyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor.

Öte yandan ekipler, kış aylarında Akdağ'daki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER 180 bin dolarlık tabloyu böyle çaldılar 180 bin dolarlık tabloyu böyle çaldılar
Eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyorlarEğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyorlar
İstanbul'daki bombalı saldırının firari sanığı Van'da yakalandıİstanbul'daki bombalı saldırının firari sanığı Van'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdağ Tabiat Parkı kızıl geyik Kızıl şahin vahşi yaşam

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...

Şişli'deki bombalı araçlı saldırının şüphelisi 14 yıl sonra Van’da yakalandı

O bombacı 14 yıl sonra Van’da yakalandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.