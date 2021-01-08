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Yaban hayatında bir ilk: Cüce zürafa görüntülendi

08.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Yaban hayatında bir ilk: Cüce zürafa görüntülendi

Araştırmacılar, Afrika'daki zürafalarda ilk defa cücelik gözlemledi.

Standart fotoğraf çalışmaları sırasında görülen cüce zürafalardan biri Uganda'da diğeriyse Namibya'da yaşıyor.

Uganda'daki zürafa Murchison Şelalesi Ulusal Parkı'nda, Namibya'dakiyse özel bir çiftlikte görüntülendi.

Bilim insanları, BMC Research Notes'da yayımlanan araştırmada iki zürafanın da iskelet displazisinden mustarip olduğunu tespit etti. Yaban hayatında ender görünen bu genetik rahatsızlık, yavrunun doğumda cüce olması ve ileride gelişimsel sorunlar yaşamasına yol açıyor. İskelet sistemini etkileyen rahatsızlıkta kafa, omurga, bacak ve kol kemikleri düzgün şekilde gelişemiyor.

Normal koşullarda zürafaların boy ortalamaları 4,3 metre ila 6,1 metre arasında değişiyor. Buna karşın Uganda'daki zürafa 2,84 metreyken, Namibya'dakiyse 2,60 metre ölçüldü.

Araştırmanın başyazarı, Zürafa Koruma Kuruluşu ve Smithsonian Koruma Biyolojisi Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmalar yapan koruma biyoloğu Michael Brown, "yaban hayatındaki sistemde yaşayan hayvanlarda bu tür iskelet displazisilerine epey ender rastlanır" dedi.

Zürafa araştırmalarının bir parçası olarak yapılan fotoğraflama çalışmalarında, Uganda'daki cüce zürafa ilk defa 15 Aralık 2015'ta görüntülendi. Brown ve ekip arkadaşları ölçümlerden emin olmak için aynı zürafayı 2016 Aralık ve 2017 Mart'ta da görüntüledi.

Araştırmacılar zürafaya J.R.R. Tolkien'ın fantastik kitap serisi Yüzüklerin Efendisi'ndeki cüce karakter Gimli'nin adını verdi.

Namibya'daki zürafaysa 10 Mayıs 2018'de görüntülendi. Bilim insanlarının 'Nigel' adını verdiği cüce zürafa, ilk başta yaşadığı çiftliğin sahibi tarafından yavru sanılmıştı. Fakat araştırmacıların incelemesiyle Nigel'ın aslında genç bir zürafa olduğu ortaya çıktı.

Gimli ve Nigel birbirlerinden 3 bin kilometre uzakta yaşamalarına rağmen Afrika'daki yaban hayatında yaşayan zürafaların genetik sağlıklarının kötüleşme sinyalleri verdiğinin açık bir göstergesi.

Zürafa Koruma Kuruluşu'nun yöneticisi ve eş kurucularından Julian Fennessy, "Afrika'da zürafaların soyu sessizce tükeniyor" uyarısında bulundu.

Cüce zürafanın ilk defa görüntülenmiş olması, aslında bu karizmatik hayvanlarla ilgili ne kadar az şey bildiğimizi gösterdi. Afrika'daki zürafalarla ilgili öğreneceğimiz daha çok şey var. Artık cesur davranıp çok geç olmadan zürafaları kurtarmamız gerekiyor.

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