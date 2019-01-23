TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan kar ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde yaklaşık bir aydır aralıklarla devam eden kar yağışı, vatandaşların yanı sıra yabani hayvanların da yaşamını güçleştirdi.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı şehrin kırsal kesiminde, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerleri ile vadilere iniyor.

Avlanması yasak olan, dağlarda yaşayan ancak soğuk hava ve kardan dolayı yiyecek bulamadığı için bitkin düşen bir yaban keçisi de Pülümür Vadisi Zağne mevkisindeki kara yolu kenarına geldi.

Yoldan geçerken yaban keçisini fark eden İsmail Ateş, dağ keçisini aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne getirerek, görevlilere teslim etti.

Veteriner hekim tarafından kontrol edilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yaban keçisinin birkaç günlük bakımın ardından bulunduğu alandaki doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.

İsmail Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı çekerken dağ keçisini bulduğunu anlatarak, "Kara yolu kenarında yaban keçisinin karda gidemediğini gördük. Kara bastığında ilerleyemiyor batıyordu. Hayvanın kaçmamasından zayıf düştüğünü değerlendirdim. Hayvanı yakalamak istedim, kaçmayınca hayvanın bakımının yapılması için arabaya koyup Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine getirip teslim ettim." dedi.