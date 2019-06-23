Yaban hayatını hayvan tahnitleri ile tanıyorlar

Kütahya'da bir tabiat parkında, yaban hayatının ziyaretçilere tanıtılması amacıyla hayvan tahnitleri sergileniyor.

Kent merkezi yakınındaki Çamlıca Tabiat Parkı, mesire alanının genişliği ve temiz havasından dolayı özellikle hafta sonlarında büyük ilgi görüyor.

Piknikçilerin adeta akınına uğrayan parkta stres atıp dinlenen vatandaşlar, Çamlıca Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni de gezme imkanı buluyor. Bu merkezde, genellikle kazalar sonucu telef olduktan sonra içleri boşaltılıp kimyasal işlemlerle doldurularak yapılan hayvan tahnitleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü bünyesindeki tanıtım merkezini gezenler, kızıl geyik, ayı, kurt, karaca, tilki, sincap, kızıl şahin, şahin, pelikan, leylek, kınalı keklik, delice, doğan, bıldırcın, peçeli baykuş, kuzgun, kukumav gibi yaban hayvanlarının tahnitlerini inceleyip fotoğraflarını çekiyor.

Yaz mevsiminde hafta sonları açık tutulan merkeze, okullar tarafından öğrenci grupları için eğitim amaçlı geziler de düzenleniyor. Öğrencilere bu gezilerde yaban hayatı konusunda eğitim de veriliyor.