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Yaban hayvanları fotokapana takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Sarıçam ağaçlarıyla dolu Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarının doğal yaşamdaki görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Yalnızçam’da bulunan sarıçam ormanlık alanına yerleştirdiği foto kapanla yaban hayatını izleyerek, elde ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor.Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapanla ayı, domuz ve kurt gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydeden Keçeci, ’’Amatör olarak Ardahan’ın vahşi doğasının fotoğraflama çabası içerisindeyim.

Yaban hayvanları fotokapana takıldı

Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Sarıçam ağaçlarıyla dolu Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarının doğal yaşamdaki görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.
Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Yalnızçam’da bulunan sarıçam ormanlık alanına yerleştirdiği foto kapanla yaban hayatını izleyerek, elde ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor.
Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapanla ayı, domuz ve kurt gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydeden Keçeci, ’’Amatör olarak Ardahan’ın vahşi doğasının fotoğraflama çabası içerisindeyim. Ardahan’da ve çevre illerde kurduğum fotokapanla burada yaşayan türleri görüntülemeyi amaçladım’’ dedi.

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