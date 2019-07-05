HABER

Yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta geçen yıl hizmete sunulan Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı hayvanlarının yanı sıra farklı sebeplerden ötürü doğada aç kalan çok sayıda farklı türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta geçen yıl hizmete sunulan Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı, hasta ve doğada aç kalmış tüm yaban hayvanlarının dertlerine derman oluyor.

Bakanlık tarafından yaklaşık 2,5 milyon lira maliyetle inşa edilen merkezde üç veteriner hekim, ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyor.

Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerine hizmet veren merkez, ihtiyaç duyulması halinde diğer farklı illerden gelen yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin bir hayvan hastanesi gibi faaliyet gösterdiğini söyledi.

Merkezde yaban hayvanlarının tedavileri için ihtiyaç duyulan tüm araç ve gereçlerin bulunduğunu belirten Başyiğit, yaralı yaban hayvanlarının sağlıklarına kavuşturulması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Bakanlıklarının yaban hayatını kurtarma ve yaralı hayvanların rehabilite edilmesi için son yıllarda önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Başyiğit, "İki yıllık sürede tamamlanan merkezimiz geçen yıl hizmete girdi. Buradaki amaç, doğadaki tüm yaban hayvanlarına yardımcı olabilmek. Yaralı olanları tedavi etmek, aç olanlarının karınlarını doyurmak. Hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilebilmeleri için merkezimizde her türlü imkan var. Merkezimiz doğada yaralı, hasta veya aç kalmış durumdaki tüm yaban hayvanlarına kapılarını açıyor." dedi.

Başyiğit, merkezde çok farklı türlerde yaban hayvanları bulunduğuna işaret ederek, bu hayvanları tedavi süreçlerinin ardından tekrar doğaya saldıklarını, bakıma muhtaç olanları ise merkezde tutmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları Selimiye’yi doldurduKırkpınar’ın yiğit pehlivanları Selimiye’yi doldurdu
Ali Erbaş: 'Cinsiyete müdahale edilmesi bütün bir neslin felaketini hazırlar'Ali Erbaş: 'Cinsiyete müdahale edilmesi bütün bir neslin felaketini hazırlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın Hasan Başyiğit Hayvan KASTAMONU sinop

En Çok Okunan Haberler

Hatay Reyhanlı'da patlama! Erdoğan'dan açıklama

Hatay Reyhanlı'da patlama! Erdoğan'dan açıklama

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

En güzel resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

Ali Erbaş: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

Almanların Türkiye'deki 'yıkık kenti' ayağa kaldırılıyor

Almanların Türkiye'deki 'yıkık kenti' ayağa kaldırılıyor

Sigara izmariti faciaya neden oluyordu...

Sigara izmariti faciaya neden oluyordu...

Çatıda atık malzemelerden kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Evinin çatısına bunu yaptı! Başta herkes güldü ama...

Kavga ettiği polisi öldürmüştü! O astsubayın cezası belli oldu

Kavga ettiği polisi öldürmüştü! O astsubayın cezası belli oldu

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı! Hedefler vuruldu

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı! Hedefler vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.