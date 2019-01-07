HABER

Yaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

VAN Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 'Yaban hayvanlarına sahip çık' sloganıyla Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 560 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmandı.

Yaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 'Yaban hayvanlarına sahip çık' sloganıyla Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 560 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmandı. Kulüp üyeleri yanlarında götürdükleri ekmek ve yemleri yaban hayvanları için doğaya bıraktı.
Van'da bir araya gelen sporcuların kurduğu Vadi Doğa Sporları Kulübü her hafta gerçekleştirdiği tırmanışlarda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Kulüp üyeleri haftasonu bir araya gelerek Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 560 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri 'Yaban hayvanlarına sahip çık' sloganıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşarak yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı. Farkındalık yaratmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Kulüp Başkanı Ömer Demez, doğa ve yaban hayvanları konusunda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti. Demez, "Bugün Çomaklı Baba Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 'Yaban hayvanlarına sahip çık' sloganıyla kış şartlarının zor geçtiği bölgemizde yaban hayvanları için yem ve ekmek götürdük. Yem ve ekmekleri zirveye etkinliğe katılan arkadaşlarımız arasında bölüşerek taşıdık. Özveriyle çalışan ve bu etkinliğe katkı sunan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Belirli aralıklarla zirveye kadar birçok noktaya yem ve ekmek bıraktık. Aslında yabani hayvanlara yaşam alanlarını daraltan insanoğludur. Eğer bizler yaşam alanlarına müdahale etmemiş olsaydık onların bize ihtiyacı olmazdı. Her canlının yaşama hakkı vardır ve her insanın o canların yaşama haklarına saygı gösterme mecburiyeti vardır" dedi. Yem ve ekmekleri doğaya bırakan üyeler 3 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından dağdan indi.

FOTOĞRAFLI

Yaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılarYaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılarYaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılarYaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılar

PARTNER20 yetmez 500 yıl olsun20 yetmez 500 yıl olsun
Kar görmek için yaylalara çıktılarKar görmek için yaylalara çıktılar
Zonguldak'ta madende ölen 8 işçi dualarla anıldıZonguldak'ta madende ölen 8 işçi dualarla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Şoke eden iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Kangal köpek drone'a bakın nasıl kafa tuttu?

Kangal köpek drone'a bakın nasıl kafa tuttu?

Samsun'da gemi battı! Tehlike sinyali geldi, Sahil Güvenlik harekete geçti

'Tehlike sinyali' geldi, Sahil Güvenlik harekete geçti

Mersin'de eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Kayseri'de Mehmet Özer'i köpekler mi öldürdü? Savcılık'tan açıklama geldi

Kayseri'de Mehmet Özer'i köpekler mi öldürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.