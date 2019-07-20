Yaban hayvanlarının yaraları sarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde çeşitli sebeplerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Tabiata uyum sağlayamayacak durumda olan hayvanlar ise uygun hayvanat bahçelerine ve doğal yaşam parklarına yerleştiriliyor.

DKMP Genel Müdürlüğü 2012 ile 2018 yılları arasında doğada zarar gören yaban hayvanlarından 20 bin 418’ini tedavi ederek doğal ortamlarına bıraktı. Yine 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla ise zarar gören yaban hayvanlarından bin 791’i tedavi edilerek tekrar tabii yaşam alanlarına bırakıldı.

Yeni kurtarma ve rehabilitasyon merkezi yolda

İlk olarak 2010 yılında tesis edilmeye başlanan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi alanında da çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü hizmet verdiği illere yenilerini ekliyor. Afyonkarahisar, Konya ve Diyarbakır’da da yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi tesis edilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Yaban hayvanları için el ele

Bakanlık olarak yaban hayatı için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendi çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da bu konuda büyük bir görev düştüğünü belirterek, “Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir" dedi.

