HABER

Yaban keçileri yerleşim yerlerine alıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Gidengelmez Dağları'nda sürüler halinde yaşayan yaban keçileri yiyecek ararken geldikleri Değirmenlik Mahallesi'nde vatandaşların bıraktığı saman ve otlarla besleniyor - Değirmenlik Mahallesi Muhtarı İsmail Özkan: - "Türkiye'de burası nadir bulunan bir yerdir. Dışarıdan gelenler yaban keçilerini rahatlıkla izleyebiliyor, fotoğraf çekiyor" - Mahalle sakinlerinden Ramazan Arslan: - "İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Mahalleli bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat şekilde mahallemize, evlerimizin önüne geliyor"

Antalya'nın Akseki ilçesinde yiyecek ararken Gidengelmez Dağları'ndan Değirmenlik Mahallesine gelen yaban keçileri mahalle sakinlerinin bıraktığı saman ve otlarla besleniyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çekince zaman zaman yerleşim yerlerine kadar geliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde de Gidengelmez Dağları'ndan gelen yaban keçilerini görmek mümkün olabiliyor. Gündüz saatlerinde sürüler halinde indikleri mahallede otlanan yaban keçileri, beslendikten sonra yaşam alanlarına dönüyor. Keçiler, mahallelinin bıraktığı saman ve otla besleniyor.

Değirmenlik Mahallesi Muhtarı İsmail Özkan, Gidengelmez Dağları'ndan evlerinin arasına kadar gelen yaban keçilerinin korunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Bölgede kaçak av yaptırmadıklarını, sokak köpeklerin de keçilere zarar vermemeleri için önlem aldıklarını aktaran Özkan, "Mahalleli bilinçlendi. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabalıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde yaban keçileri kendilerini güvende hissediyor. Mahalle yakınlarına, hatta evlerin bahçelerine kadar gelerek otluyorlar. Türkiye'de burası nadir bulunan bir yerdir. Dışarıdan gelenler yaban keçilerini rahatlıkla izleyebiliyor, fotoğraf çekiyor." diye konuştu.

- "Mahalleli bu hayvanları çok seviyor"

Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Ramazan Arslan da yaban keçilerinin sürüler halinde mahallenin içine kadar geldiklerini anlattı.

Arslan, şunları kaydetti:

"İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Mahalleli bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat şekilde mahallemize, evlerimizin önüne geliyor. Halkımız koruma yönünden çok duyarlıdır. Gidengelmez Dağları yaban hayatı koruma sahası içerisindedir. Yaban keçisinin yıl boyunca her türlü avlanması yasaktır. Kaçak avcı görüldüğünde av koruma ekiplerine hemen haber veriyoruz. Kimse burada kaçak av yapamaz. Sadece av turizmi kapsamında çıkarılan envantere göre avlanmaya izin veriliyor. Hafta sonları Antalya, Konya gibi illerden bu hayvanları izlemeye geliyorlar. Fotoğraf sanatçıları gelip, fotoğraf çekiyorlar."

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulunduKonya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu
'Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık görülüyor''Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık görülüyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akseki İsmail Özkan keçi Ramazan Arslan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

İstanbul sise teslim! Yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.