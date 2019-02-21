Yaban keçileri yerleşim yerlerine alıştı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yiyecek ararken Gidengelmez Dağları'ndan Değirmenlik Mahallesine gelen yaban keçileri mahalle sakinlerinin bıraktığı saman ve otlarla besleniyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çekince zaman zaman yerleşim yerlerine kadar geliyor.
Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde de Gidengelmez Dağları'ndan gelen yaban keçilerini görmek mümkün olabiliyor. Gündüz saatlerinde sürüler halinde indikleri mahallede otlanan yaban keçileri, beslendikten sonra yaşam alanlarına dönüyor. Keçiler, mahallelinin bıraktığı saman ve otla besleniyor.
Değirmenlik Mahallesi Muhtarı İsmail Özkan, Gidengelmez Dağları'ndan evlerinin arasına kadar gelen yaban keçilerinin korunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.
Bölgede kaçak av yaptırmadıklarını, sokak köpeklerin de keçilere zarar vermemeleri için önlem aldıklarını aktaran Özkan, "Mahalleli bilinçlendi. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabalıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde yaban keçileri kendilerini güvende hissediyor. Mahalle yakınlarına, hatta evlerin bahçelerine kadar gelerek otluyorlar. Türkiye'de burası nadir bulunan bir yerdir. Dışarıdan gelenler yaban keçilerini rahatlıkla izleyebiliyor, fotoğraf çekiyor." diye konuştu.
- "Mahalleli bu hayvanları çok seviyor"
Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Ramazan Arslan da yaban keçilerinin sürüler halinde mahallenin içine kadar geldiklerini anlattı.
Arslan, şunları kaydetti:
"İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Mahalleli bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat şekilde mahallemize, evlerimizin önüne geliyor. Halkımız koruma yönünden çok duyarlıdır. Gidengelmez Dağları yaban hayatı koruma sahası içerisindedir. Yaban keçisinin yıl boyunca her türlü avlanması yasaktır. Kaçak avcı görüldüğünde av koruma ekiplerine hemen haber veriyoruz. Kimse burada kaçak av yapamaz. Sadece av turizmi kapsamında çıkarılan envantere göre avlanmaya izin veriliyor. Hafta sonları Antalya, Konya gibi illerden bu hayvanları izlemeye geliyorlar. Fotoğraf sanatçıları gelip, fotoğraf çekiyorlar."
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