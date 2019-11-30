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Yaban keçilerinden geçit töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme sahasına kurulan kameralar, bu kez dağların vazgeçilmez türü olan yaban keçilerinin geçişlerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme sahasına kurulan kameralar, bu kez dağların vazgeçilmez türü olan yaban keçilerinin geçişlerini kaydetti. Keçilerin geçişleri adeta görsel şölen oluşturdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi gibi maksatlarla oluşturulan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları(YHGS) belgesel tadında görüntülere ev sahipliği yapıyor.
Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme sahasında kameralar bu kez dağların vazgeçilmez türü olan yaban keçilerinin geçit törenini kaydetti.
Bölgede yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmeden önce nesli neredeyse tükenme noktasına gelen yaban keçilerinin sayısı, bölgenin 2005 yılında YHGS ilan edilmesiyle birlikte hızla artış gösterdi. Bu sayede 2003 yılında 700 civarında olan birey sayısı günümüzde 1400’lere kadar ulaştı.
DKMP Genel Müdürlüğünün yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları kapsamında kameralara yansıyan bu görüntüler koruma çalışmalarının başarıya ulaştığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor.

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