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Yaban keçilerini Drone ile görüntülediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde yaban keçilerinin envanterini çıkaran ekip, avlak sahasını gezerken drone ile keçi sürüsünü görüntüledi.

Salih TEKİN-ERZURUM (DHA) ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde yaban keçilerinin envanterini çıkaran ekip, avlak sahasını gezerken drone ile keçi sürüsünü görüntüledi. Karlı arazide dolaşan yaban keçilerinin koşuşturması drone kameralarına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerinin envanter çalışması için Oltu ilçesindeki dağlık arazide incelemelerde bulundu. Avlak sahasını gezerek yaban keçilerinin sayılarını tespite çalışan ekip araziyi tam görebilmek için droneden faydalandı. Tekniker Mustafa Topaloğlu'nun pilotluğunu yaptığı drone karla kaplı dağlık araziyi görüntülerken yaban keçisi sürüsü belirledi. Drone kamerası karlı arazide koşuşan yaban keçilerini görüntüledi. Bölgede nesli tehlike altındaki yaban keçileri ekipler tarafından sıkı korumaya alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yörede dağ keçilerinin avlanmasını önlemek için arazide denetimlerini sürdürüyor.

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