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Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

 GÜMÜŞHANE’de yaban keçisi avladığı sırada av koruma ve kontrol ekiplerince suçüstü yakalanan M.E.'ye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.

Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de yaban keçisi avladığı sırada av koruma ve kontrol ekiplerince suçüstü yakalanan M.E.'ye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.
Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ile jandarma ekipleri, denetimler sırasında kırsalda M.E. adlı avcının yaban keçisi avladığını tespit etti. Hakkında, Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatılan M.E.'ye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.

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Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası

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