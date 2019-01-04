Yaban keçisi yavrusunu sevmeye doyamadılar

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde gençler, yola çıkan yavru keçiyi sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videoları sosyal medyada binlerce defa izlendi. Erzincan'a 170 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesindeki tarihi taşyolunda gece saatlerinde araçları ile ilerleyen Cüneyt Akgül, Selahattin ve Hüdaverdi Dil isimli 3 gencin önüne aniden yavru bir yaban keçisi atladı. Kar ve tipi nedeniyle bitkin düşen yaban keçisinin hasta ya da yaralı olmasından şüphelenen gençler kısa bir kovalamaca sonrası keçiyi yakaladı. Gençler kucaklarına alarak sevdikleri yavru yaban keçisini sağlıklı olduğunu görünce, yeniden doğaya bıraktı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videosu sosyal medyada binlerce kez izlenerek ilgi odağı oldu.

