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Yaban ördekleri yavrularını Kars Çayı’nda büyüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Yuvalarını Kars Çayı’nda kuran yaban ördekleri, onlarca yavrusunu büyüttü.Kars Çayı’nda yumurtaya yatan ve yumurtadan yavruları Nisan ayında çıkan yeşilbaş yaban ördekleri onlarca yavrusunu Kars Çayı’nda büyüterek doğaya kazandırdı.Kars Çayı’nın Dereiçi mevkinde gruplar halinde yavrularıyla birlikte görüntülenen yaban ördekleri, yavrularıyla birlikte çayda yiyecek arıyor, oynuyor ve gruplar halinde yüzüyor.

Yuvalarını Kars Çayı’nda kuran yaban ördekleri, onlarca yavrusunu büyüttü.
Kars Çayı’nda yumurtaya yatan ve yumurtadan yavruları Nisan ayında çıkan yeşilbaş yaban ördekleri onlarca yavrusunu Kars Çayı’nda büyüterek doğaya kazandırdı.
Kars Çayı’nın Dereiçi mevkinde gruplar halinde yavrularıyla birlikte görüntülenen yaban ördekleri, yavrularıyla birlikte çayda yiyecek arıyor, oynuyor ve gruplar halinde yüzüyor. Onlarca yaban ördeğini ev sahipliği yapan Kars Çayı, özellikle su kuşlarına ev sahipliği yapıyor.
Yavrularıyla birlikte yüzen yeşilbaş yaban ördekleri, kameralarla kayıt edildiklerini fark edince uçarak başka bölgelere gitti. Yaban ördeklerinin sürü halinde dolaşması an be an kameralarca kaydedildi.

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