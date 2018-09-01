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Yabancı arkeologlar Aşıklı Höyük'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

13. ICAZ Uluslararası Konferansı için Türkiye'ye gelen arkeologlar, Orta Anadolu'nun ilk köy yerleşimlerinden Aşıklı Höyük'ü gezdi

AKSARAY (AA) - 13. Uluslararası Arkeozooloji Konseyi (ICAZ) Uluslararası Konferansı için Türkiye'ye gelen arkeologlar, Orta Anadolu'nun ilk köy yerleşimlerinden Aşıklı Höyük'ü gezdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden uzmanları bir araya getiren, 2-7 Eylül'de başkentteki ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konferansa katılacak arkeologlar, kazı alanları gezisi kapsamında Aşıklı Höyük'e geldi.

Aşıklı Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada,110 kişilik grubu ağırladıklarını söyledi.

Arkeologların uluslararası nitelikte alanlarının en önemli isimleri olduğunu belirten Özbaşaran, şöyle konuştu:

"Dünyanın farklı ülkelerinden arkeologlara Aşıklı’yı gezdirme imkanımız oldu. Aşıklı’nın girişinde bulunan deneysel evleri gezdirdik. Aynı zamanda 2018 yılındaki kazı çalışmalarımızdaki gelişmeleri de kendileriyle paylaştık. Aşıklı’daki koyun ve keçi evcilleştirme süreci konusunda tartışmalarda bulunduk. Koyun ve keçi yetiştirmede ilk evcilleştirme sürecinin Aşıklı’da yaşanmış olması, onlar için çok büyük önem taşıyor. Onlar için Aşıklı önemli bir yere sahip."

Ziyaretin, Aşıklı'nın dünya ölçeğinde tanınırlığına önemli katkı sağlayacağını dile getiren Özbaşaran, "Aşıklı, arkeologlar için önemli bir nokta ve dünyanın farklı ülkelerinden arkeologlar kitaplarda okudukları Aşıklı'yı görme fırsatı buldu. Aşıklı'yı gittikleri ülkelerde anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

Konferans için Japonya'dan gelen Hitomi Hongo da "Aşıklı Höyük, harika bir yer. Arkeolojik olarak çok önemli bir yer. Burada koyun keçi yetiştirilmeye başlanmış. Çok uzun bir stratigrafi var burada." diye konuştu.

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13. ICAZ Uluslararası Konferansı Arkeolog Aşıklı Höyük Gezi

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