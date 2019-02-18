HABER

Yabancı bandıralı geminin yaralanan mürettebatı tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

Yabancı bandıralı geminin yaralanan mürettebatı tedavi edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında, Sierra Leone bandıralı gemide düşüp başından yaralanan ve Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınıp hastaneye götürülen Suriye uyruklu mürettebat tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Romanya'nın Midia Limanı'ndan Lübnan'a canlı hayvan taşımacılığı yapan Sierra Leone bandıralı "Britta" adlı kargo gemisi mürettebatından Ahmad Younes (39), ürken bir hayvandan korunmak isterken düşerek başından yaralandı.

Edremit ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan gemiden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla alınan Younes, Akçay iskelesinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesinde tedavi edilen Younes, daha sonra Sahil Güvenlik botuyla görev yaptığı gemiye bırakıldı.

Kargo gemisi daha sonra rotasına devam etti.

İlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle bulduİlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle buldu
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Mürettebat

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 9 yıl önceki Sevgi Aslan cinayetinde 'kanlı eşarp' detayı

9 yıl önceki sır cinayette 'kanlı eşarp' detayı

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD- Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da bir kişi kazada ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldü

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Ankara'da hareketlilik! Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Ankara'da hareketlilik! Pompalı tüfekle...

İstanbullular tanzim satışta en çok domates aldı

İşte tanzim satışın lideri! En yakın ürünü 2'ye katladı!

CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.