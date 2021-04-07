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  4. Yabancı bayraklı gemide piyasa değeri 21 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Yabancı bayraklı gemide piyasa değeri 21 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

07.04.2021 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Limanı’na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada piyasa değeri 21 bin lira olan bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

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Bartın Limanı’na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada piyasa değeri 21 bin lira olan bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde Bartın Belediye Limanı’na yanaşan yabancı bayraklı gemide arama yapıldı. Arama ve kontrollerde çeşitli marka ve ibareli toplamda 88 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin piyasa değerinin ise 21 bin 321,61 TL olduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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