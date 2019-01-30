Yabancı çiftler nikâh için Osmangazi’yi seçti

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi’nde 2018 yılında toplam 6 bin 189 çiftin nikâhı kıyılırken, 431 yabancı gelin ve damat da Osmangazi’de mutluluğa ‘Evet’ dedi.

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi, 2018 yılında en fazla yabancı uyruklu çiftin nikâhının kıyıldığı adres oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen gelin ve damatlar, dünya evine Osmangazi’de girmenin mutluluğunu yaşadı. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi’nde yıl içerisinde toplam 6 bin 189 nikâh kıyıldı. Hem gelin hem damadın yabancı olduğu 166, damatların yabancı gelinlerin Türk olduğu 44, gelinlerin yabancı erkeklerin Türk olduğu 221 çiftin nikâhı kıyıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Aile müessesesi ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü olur. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’da en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. 2018 yılında 6 bin 189 çifti evlendirdik. Bu evliliklerin arasında yabancı uyruklu vatandaşların sayısı da oldukça fazla. Bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerine destek olarak evliliklerini sürdürsünler” dedi.

