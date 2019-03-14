Yabancı Çocuk Evlat Edinen Amerikalı Sayısı Azaldı

Amerikalılar tarafından evlat edinilen yabancı çocuk sayısında düşüş yaşandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre Amerikalılar en çok Çin’den evlat edinmeyi tercih ediyor. Ancak bu oran geçen sene yüzde 14 oranında düştü.

Amerikalılar’ın yabancı çocukları evlat edinme oranlarında son 10 yıldır düşüş yaşanıyor.Rapora göre geçen yıl 4 bin 59 yabancı çocuk evlat edinildi. Bu sayı 2009 yılında yaklaşık 13 bindi.

Dışişleri Bakanlığı Çocuk Sorunları Dairesi’nin Kongre’ye sunduğu yıllık raporunda Çin’in ekonomik koşullarındaki iyileşmenin, daha az sayıda çocuğun evlat edinilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Bakanlık raporuna göre Amerikalılar’ın evlat edinme listesinde Çin başı çekiyor. Çin’i Hindistan, Ukrayna, Kolombiya gibi ülkeler takip ediyor. Etiyopya’dan evlat edinilen çocuk sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 düşüş yaşandı.

Raporda, Etiyopya’da yeni yürürlüğe sokulan yasanın, bu ülkeden evlat edinmeyi zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Söz konusu yasa yurt dışından evlat edinmeyi yasaklarken, kimsesiz çocukların ülke gelenekleri ve kültürünü öğrenerek yetişmesini öngörüyor.