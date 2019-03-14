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Yabancı Çocuk Evlat Edinen Amerikalı Sayısı Azaldı

14.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Amerikalılar tarafından evlat edinilen yabancı çocuk sayısında düşüş yaşandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre Amerikalılar en çok Çin’den evlat edinmeyi tercih ediyor. Ancak bu oran geçen sene yüzde 14 oranında düştü

Yabancı Çocuk Evlat Edinen Amerikalı Sayısı Azaldı

Amerikalılar tarafından evlat edinilen yabancı çocuk sayısında düşüş yaşandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre Amerikalılar en çok Çin’den evlat edinmeyi tercih ediyor. Ancak bu oran geçen sene yüzde 14 oranında düştü.

Amerikalılar’ın yabancı çocukları evlat edinme oranlarında son 10 yıldır düşüş yaşanıyor.Rapora göre geçen yıl 4 bin 59 yabancı çocuk evlat edinildi. Bu sayı 2009 yılında yaklaşık 13 bindi.

Dışişleri Bakanlığı Çocuk Sorunları Dairesi’nin Kongre’ye sunduğu yıllık raporunda Çin’in ekonomik koşullarındaki iyileşmenin, daha az sayıda çocuğun evlat edinilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Bakanlık raporuna göre Amerikalılar’ın evlat edinme listesinde Çin başı çekiyor. Çin’i Hindistan, Ukrayna, Kolombiya gibi ülkeler takip ediyor. Etiyopya’dan evlat edinilen çocuk sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 düşüş yaşandı.

Raporda, Etiyopya’da yeni yürürlüğe sokulan yasanın, bu ülkeden evlat edinmeyi zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Söz konusu yasa yurt dışından evlat edinmeyi yasaklarken, kimsesiz çocukların ülke gelenekleri ve kültürünü öğrenerek yetişmesini öngörüyor.

Bakanlık, Etiyopya’nın evlat edinme sonrası eksik raporlar, yolsuzluk ve Amerikalı ailelerin evlat edindikleri çocukları geri göndermesi gibi endişeler taşıdığını bildiriyor.

Bakanlık raporunda Etiyopya’dan çocuk evlat edinen Amerikalı ailelerin bakanlığa, “Ailelerinden hileli yöntemlerle alınan ve bir gün ailesine dönme planları yapan, evlat edinme işlemi sırasında geçmişteki ruhsal ve fiziki sorunları paylaşılmayan, ya da istismara uğramış çocukları” geri gönderdiklerini paylaştığı da yazıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelerin evlat edinmek için aracılık hizmeti sağlayan kuruluşların etik dışı faaliyetlerini bildirme çağrısında da bulunuyor.

Bakanlık raporunda, yabancı ülkelerden evlat edinmenin, kalıcı bir yuva ihtiyacındaki çocuklara uygun bir seçenek olarak kalmasını sağlamak için karşılıklı işbirliğinin önemine dikkat çekiliyor.

Bu süreç Amerika’dan evlat edinen yabancı ülkeler için de geçerli. Yabancılar tarafından Amerika’dan evlat edinilen çocuk sayısı geçen yıl 83’ten 81’e düştü. Bu çocukların 38’i Kanada’ya 20’si Hollanda’ya, 9’u da Meksika’ya gönderildi.

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