Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Yabancı Değil Bizden Biri Projesi" hayata geçirildi.

Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini yabancı hissetmemeleri, okuldaki diğer öğrencilerin bu öğrencilerin kültürlerini daha iyi öğrenebilmesi için okul idaresince "Yabancı Değil Bizden Biri Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında 6 farklı ülkeden gelen 19 yabancı uyruklu öğrencinin sorunları dinlendi, ev ziyaretleri yapılarak bu sorunlar giderilmeye çalışıldı. Yabancı uyruklu öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşabilmeleri ve yabancılık çekmemeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler kendilerine özgü yemeklerden hazırlayıp yöresel kıyafetler giyerek katılımcılara ikram etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çankırı'da bin 315 yabancı öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Bu kapsamda etkileşim meydana geldiğine işaret eden Öztürk, "Bu, bir projeden öte kardeşlik çalışmasıydı. Ev ziyaretlerinde büyük bir lezzet duyduk, onların da yaşam alanlarını gördük." dedi.