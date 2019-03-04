Yabancı dil bilen bekçiler işbaşı yaptı

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, İngilizce bilen bekçiler işbaşı yaptı.

Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan ve Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne bağlı çalışacak 18 bekçi, ilçe genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev alacak. Huzur ve güveni sağlamak için istihdam edilen personel, emniyet birimleriyle koordineli çalışacak.

Düzenlenen programda, bekçilere görevlerinde başarı dileyen Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris’in Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında olduğunu söyledi.

Yaz aylarında turistlerle ilçenin nüfusunun katlandığını kaydeden Yüksel, "Marmaris'in huzur ve güveninin sağlanması için polis arkadaşlarımızla önemli bir görevi icra edeceksiniz. Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında büyük katkı sağlayacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan da ilçede 18 bekçinin görev yapacağını, yabancı dil eğitimi alan bekçilerin turizme de hizmet vereceğini bildirdi.

Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, bekçilere düdüklerini teslim etti.

Bekçiler ikişerli gruplar halinde görev yerlerine uğurlandı.

