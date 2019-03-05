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Yabancı dil bilen bekçiler işbaşı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 07:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, hizmet içi meslek eğitimlerini tamamlayan, İngilizce, Rusça ve Almanca bilen 18 bekçi kurban kesilip düzenlenen törenle görevlerine başladı. Dualar ve kurban kesimi ile gerçekleştirilen protokolle düdükleri teslim edilen bekçiler ikişerli guruplar halinde görev yerlerine uğurlandı.

Marmaris’in huzur ve güveninin sağlanması için polis arkadaşlarımızla beraber önemli bir görev üstlenen bekçilerin, mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında etkili olması bekleniyor.

Marmaris'te bekçiler göreve başladı

Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan ve Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne bağlı çalışacak 18 bekçi, ilçe genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev alacak. Huzur ve güveni sağlamak için istihdam edilen personel, emniyet birimleriyle koordineli çalışacak.
Düzenlenen programda, bekçilere görevlerinde başarı dileyen Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris’in Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında olduğunu söyledi.
Yaz aylarında turistlerle ilçenin nüfusunun katlandığını kaydeden Yüksel, şunları söyledi:
"Marmaris'in huzur ve güveninin sağlanması için polis arkadaşlarımızla önemli bir görevi icra edeceksiniz. Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında büyük katkı sağlayacağınıza inanıyorum."
Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan da ilçede 18 bekçinin görev yapacağını, yabancı dil eğitimi alan bekçilerin turizme de hizmet vereceğini bildirdi.
Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, bekçilere düdüklerini teslim etti.
Bekçiler ikişerli gruplar halinde görev yerlerine uğurlandı. (AA-DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris Bekçi

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