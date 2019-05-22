Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na giriş belgeleri yayınlandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) kapsamında İngilizce ve Farsça sınavına giriş belgeleri yayınlandı.

25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) 2019/4 İngilizce ve Farsça adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekler. Belirtilen tarihte uygulanacak e-YDS 2019/4 İngilizce ve Farsça sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

