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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na giriş belgeleri yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) kapsamında İngilizce ve Farsça sınavına giriş belgeleri yayınlandı.25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) 2019/4 İngilizce ve Farsça adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) kapsamında İngilizce ve Farsça sınavına giriş belgeleri yayınlandı.
25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) 2019/4 İngilizce ve Farsça adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekler. Belirtilen tarihte uygulanacak e-YDS 2019/4 İngilizce ve Farsça sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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