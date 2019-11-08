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Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan 965 üniversiteli Türkçe programda okuyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:16 | Son Güncelleme

Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan 965 üniversiteli Türkçe programda okuyacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Buna göre tercih yapan 1052 adaydan 965'i bir programa yerleştirildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) ile Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilenlerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirme sonuçları internet üzerinden duyuruldu.

Duyuruya göre, tercih yapan 1052 adaydan 965'i bir programa yerleştirildi.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 11-15 Kasım 2019 arasında ilgili üniversite tarafından yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

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