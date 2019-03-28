Yabancı dil öğrenmenin şifresi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) DİLMER Müdürü Nevfel Baytar, yabancı dilin yanlış yöntemlerle öğrenilmeye çalışıldığını söyleyerek, “Önce Yöntem Sonra Lisan” değerlendirmesinde bulundu. Ankara Üniversitesi’ndeki "Önce Yöntem Sonra Lisan" eğitim programında konuşan Baytar, "Yabancı dil öğrenmek özel bir yetenek gerektirmiyor. Çok zeki olmak gibi bir şartı da yok. Sadece doğru yöntemleri kullanmalı ve amaca yönelik bir öğrenme sistemi ile çalışmalıyız" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) desteği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) katkıları ile Medya ve Demokrasi Derneği (MEDER) tarafından düzenlenen “Önce Yöntem Sonra Lisan” konferanslarının üçüncüsü, üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Ankara Üniversitesi’ndeki kapanış töreninde konuşan Medya ve Demokrasi Derneği Başkanı Berat Erkök, Türkiye’de eğitim alan gençlerin yabancı dil öğrenme sorununa çözüm bulmak için üniversitelerde uygulanan “Önce Yöntem Sonra Lisan” programı ile pilot bir uygulama başlattıklarını söyledi. Erkök, üniversite gençliğine yönelik önemli bir sorunu çözmek için çabaladıklarını ve artık ilk aşamanın sonuna gelindiğini söyleyerek, "Önce Yöntem Sonra Lisan programları ile gençlerimizin eğitim hayatındaki önemli bir sorununun çözümüne katkı sunmaya çalıştık. Programlar sonrasında, gençlerden bize gelen geri dönüşler çok olumlu oldu. Bu çerçevede kısa zamanda önemli bir yol kat ettiğimize inanıyoruz. Genç kardeşlerimizin hayatlarına dokunabilmek, eğitim süreçlerine ve sosyal yaşamlarına dokunabilmek bizleri gururlandırıyor" şeklinde konuştu. Konferansta ASBÜ DİLMER Müdürü Nevfel Baytar, yaptığı sunum ile gençlere yabancı dil öğrenme konusunda bilgiler vererek, Türkiye’de yabancı dil öğretiminde ciddi problemler olduğunun altını çizdi. Baytar, kamuda bu konuda yenilikçi çalışmalar olduğuna değinerek, yakın zamanda Türkiye’nin yabancı dil eğitimi konusunda dönüşüme gireceğini kaydetti.

“Doğru yöntemlerle yabancı dil öğrenmeliyiz”

Üniversitelerden yeni mezun olan gençlerin işe girmek için, artık bir değil, iki yabancı dil bilme şartıyla karşılaştığını vurgulayan Baytar, ingilizcenin bilim ve internet dünyasında en büyük payı alan dil olduğuna da değindi.

Dünya devletleri ile yarışta İngilizce’nin yanında ayrıca bir dil bilinmesinin zorunluluk haline geldiğini bildiren Baytar, "Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin neredeyse tamamı yabancı dil öğrenmek istiyor. Bu konuda çok ciddi harcamalar yapıyoruz. Fakat, ciddi yöntem yanlışlıklarımız var. Gramer öğretiminin dışında yeni yöntemlerle öğretime geçmeliyiz. Bir dil, dinlemek, okumak, yazmak ve konuşmanın yer aldığı dört beceriden oluşur. İnsanlarımız yurt dışında herkesin çok iyi bir şeklide yabancı dil konuştuğunu düşünüyorlar ama bu çok yanlış bir bilgi. Profesyonel bir şekilde yabancı dil bilgisine ulaşmak yıllar alır. 10 bin saatlik bir çalışma, bir kişinin bir işte uzmanlaşması için gereken süre. Ama biz, yabancı dil için, bin 600 saat harcıyoruz ve bunun da büyük çoğunluğu da aynı şeyleri tekrar ederek, yanlış yöntemleri kullanarak geçiyor. Yabancı dil öğrenmek özel bir yetenek gerektirmiyor. Çok zeki olmak gibi bir şartı da yok. Sadece doğru yöntemleri kullanmalı ve amaca yönelik bir öğrenme sistemi ile çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Program sonrasında, MEDER Başkanı Berat Erkök tarafından, Nevfel Baytar’a teşekkür plaketi takdim edilirken. Tüm katılımcılara çeşitli hediyeler ve katılım belgesi verildi.



