HABER

Yabancı dil öğrenmenin şifresi "önce yöntem"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) DİLMER Müdürü Nevfel Baytar, yabancı dilin yanlış yöntemlerle öğrenilmeye çalışıldığını söyleyerek, “Önce Yöntem Sonra Lisan” değerlendirmesinde bulundu.Ankara Üniversitesi’ndeki "Önce Yöntem Sonra Lisan" eğitim programında konuşan Baytar, "Yabancı dil öğrenmek özel bir yetenek gerektirmiyor.

Yabancı dil öğrenmenin şifresi "önce yöntem"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) DİLMER Müdürü Nevfel Baytar, yabancı dilin yanlış yöntemlerle öğrenilmeye çalışıldığını söyleyerek, “Önce Yöntem Sonra Lisan” değerlendirmesinde bulundu.
Ankara Üniversitesi’ndeki "Önce Yöntem Sonra Lisan" eğitim programında konuşan Baytar, "Yabancı dil öğrenmek özel bir yetenek gerektirmiyor. Çok zeki olmak gibi bir şartı da yok. Sadece doğru yöntemleri kullanmalı ve amaca yönelik bir öğrenme sistemi ile çalışmalıyız" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) desteği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) katkıları ile Medya ve Demokrasi Derneği (MEDER) tarafından düzenlenen “Önce Yöntem Sonra Lisan” konferanslarının üçüncüsü, üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Ankara Üniversitesi’ndeki kapanış töreninde konuşan Medya ve Demokrasi Derneği Başkanı Berat Erkök, Türkiye’de eğitim alan gençlerin yabancı dil öğrenme sorununa çözüm bulmak için üniversitelerde uygulanan “Önce Yöntem Sonra Lisan” programı ile pilot bir uygulama başlattıklarını söyledi.
Erkök, üniversite gençliğine yönelik önemli bir sorunu çözmek için çabaladıklarını ve artık ilk aşamanın sonuna gelindiğini söyleyerek, "Önce Yöntem Sonra Lisan programları ile gençlerimizin eğitim hayatındaki önemli bir sorununun çözümüne katkı sunmaya çalıştık. Programlar sonrasında, gençlerden bize gelen geri dönüşler çok olumlu oldu. Bu çerçevede kısa zamanda önemli bir yol kat ettiğimize inanıyoruz. Genç kardeşlerimizin hayatlarına dokunabilmek, eğitim süreçlerine ve sosyal yaşamlarına dokunabilmek bizleri gururlandırıyor" şeklinde konuştu.
Konferansta ASBÜ DİLMER Müdürü Nevfel Baytar, yaptığı sunum ile gençlere yabancı dil öğrenme konusunda bilgiler vererek, Türkiye’de yabancı dil öğretiminde ciddi problemler olduğunun altını çizdi. Baytar, kamuda bu konuda yenilikçi çalışmalar olduğuna değinerek, yakın zamanda Türkiye’nin yabancı dil eğitimi konusunda dönüşüme gireceğini kaydetti.

“Doğru yöntemlerle yabancı dil öğrenmeliyiz”
Üniversitelerden yeni mezun olan gençlerin işe girmek için, artık bir değil, iki yabancı dil bilme şartıyla karşılaştığını vurgulayan Baytar, ingilizcenin bilim ve internet dünyasında en büyük payı alan dil olduğuna da değindi.
Dünya devletleri ile yarışta İngilizce’nin yanında ayrıca bir dil bilinmesinin zorunluluk haline geldiğini bildiren Baytar, "Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin neredeyse tamamı yabancı dil öğrenmek istiyor. Bu konuda çok ciddi harcamalar yapıyoruz. Fakat, ciddi yöntem yanlışlıklarımız var. Gramer öğretiminin dışında yeni yöntemlerle öğretime geçmeliyiz. Bir dil, dinlemek, okumak, yazmak ve konuşmanın yer aldığı dört beceriden oluşur. İnsanlarımız yurt dışında herkesin çok iyi bir şeklide yabancı dil konuştuğunu düşünüyorlar ama bu çok yanlış bir bilgi. Profesyonel bir şekilde yabancı dil bilgisine ulaşmak yıllar alır. 10 bin saatlik bir çalışma, bir kişinin bir işte uzmanlaşması için gereken süre. Ama biz, yabancı dil için, bin 600 saat harcıyoruz ve bunun da büyük çoğunluğu da aynı şeyleri tekrar ederek, yanlış yöntemleri kullanarak geçiyor. Yabancı dil öğrenmek özel bir yetenek gerektirmiyor. Çok zeki olmak gibi bir şartı da yok. Sadece doğru yöntemleri kullanmalı ve amaca yönelik bir öğrenme sistemi ile çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.
Program sonrasında, MEDER Başkanı Berat Erkök tarafından, Nevfel Baytar’a teşekkür plaketi takdim edilirken. Tüm katılımcılara çeşitli hediyeler ve katılım belgesi verildi.

Yabancı dil öğrenmenin şifresi

Yabancı dil öğrenmenin şifresi

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Ardahan’da kar yağışı kenti beyaza bürüdüArdahan’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Soylu: PKK'ya bomba taşıyan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi varSoylu: PKK'ya bomba taşıyan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuktan korkunç iddia: 'Delil kalmasın' diye beni de vurdular

'Çocuğu da vurun delil kalmasın!'

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı

Başörtülülere hakaret eden kişiye gözaltı!

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

6 gündür aranan öğrencinin cesedi bulundu

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.