Yabancı dil öğretmenlerine sertifikasyon çalışması başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sertifikasyon sistemleri, lisansüstü eğitimler, mesleki eğitim kursları gibi ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belirli bir niteliksel standarda gelmesi konusunda projelerinin bulunduğunu bildirdi. Ziya Selçuk, CNN TÜRK Televizyonu'ndaki canlı yayında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında adrese dayalı yerleştirmelerle ilgili değerlendirme yapmasının istenmesi üzerine, bu yılki yerleştirmelerde oluşan problemlere değindi. Adrese dayalı yerleştirmenin parametrelerin haziran ayında oluşturulan LGS kılavuzunda yer aldığına ve işlemleri de buna göre yapma zorunluluğunun bulunduğuna işaret eden Selçuk, "Bizim bu parametreleri değiştirmek gibi bir seçeneğimiz yoktu ama önümüzdeki yıl, çok rahatlıkla, içtenlikle söyleyebilirim ki bu tür sorunların tamamına tamamına yakınının çözüleceğini görecekler." dedi. Okula başlama yaşına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu konunun çocuğa göre değişebildiğini, genelleme yapmamak gerektiğini belirtti.

Bazı çocukların 5 yaşında okula hazır olduğunu ancak bazı çocukların ise 6 yaşında hazır olamadıklarını anlatan Selçuk, hazır olmayan bir çocuğun okula başlamaya zorlanmaması gerektiğini ifade etti. Akademik gelişimin yanında çocuğun duygusal, sosyal gelişiminin de bulunduğunu vurgulayan Selçuk, "Ama bir genel geçer tablo da var. O tablo da şu, çocuk 6 yaşını doldurmadan da okula başlamasın. Genel ortalamaya çan eğrisine baktığımızda merkezdeki büyük çoğunluk için bir kural koyduğumuzda istisnalar var tabii ama genel ortalama çocuklarımız için bunun 6 yaşında olması gerekiyor." diye konuştu. - Yabancı dil öğretmenlerine yeni proje Yabancı dil eğitimine ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, bu konuda 2-3 yıl içinde varmak istedikleri bir yer olduğunu kaydetti. Yabancı dilin bir iletişim aracı olduğunu aktaran Selçuk, sistem üzerinde yeni bir yapı kurmayı hedeflediklerini bildirdi. Yabancı dil eğitimini yaş grubuna, okul türüne göre yapılandıracaklarını ifade eden Selçuk, "Yabancı dil öğretmenleri için sertifikasyon sistemleri, lisansüstü eğitimler, birtakım mesleki eğitim kursları gibi ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belirli bir niteliksel standarda gelmesi konusunda proje var. Bunun bütçesi de var." bilgisini verdi.

- Üç sömestirlik bir okul da olabilir Bakan Selçuk, Türkiye'deki tatillerin diğer ülkelere göre uzun olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'de tatilin uzun olduğunu belirtti. Avrupa'daki okul günü ortalamasının 220 gün olduğunu bildiren Selçuk, "Türkiye'de ise bu süre 180 iş günü." dedi. "Tatil günlerinin ne olması gerektiği"ne yönelik bir soruya da Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi: "Bizim şöyle bir geleneğimiz var. Türkiye'nin yüzde 90'ına yakını tarım toplumu iken yazın üç aylık bir boşluk bırakmışlar. Çünkü tarım yapılıyor. Fakat iş tersine dönmüş, yüzde 80'i bir şeklide şehirleşmiş ve bu takvim yine aynı kalmış Türkiye'de. Temel çıkmaz bu. Bir alışkanlık bir gelenek oluşmuş. Değişebilir. Sadece bir tane yarıyıl olması gerekmiyor, bölgenin ihtiyaçlarına göre üç sömestirlik bir okul da olabilir. Ama şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok, önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 220 iş günü de olabilir."