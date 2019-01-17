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"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün: - "Farklı seviyelerdeki öğrencilere Türkçenin öğretilmesine yönelik, iki yıldır üzerinde çalıştığımız bir program hazırlığımız vardı, büyük ölçüde tamamladık" - "Her sınıfta en az 4 saat olmak üzere anaokulundan lise sona kadar biz düzenli şekilde Türkçe eğitimi yapıyoruz ve amacımız da Avrupa dil yeterlilikleri standartları çerçevesinde B2 düzeyinde lise mezunu birisinin Türkçeyi kullanabileceği bir seviyeye getirmek, programımız bunu amaçlıyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı tarafından, Türkçe öğretiminin uluslararası dil öğretimi standartlarında sürdürülmesi amacıyla hazırlanan programın tanıtımı yapıldı.

Vakfın Altunizade'deki merkezinde yapılan programa, yönetim kurulu üyeleri, müfredatın hazırlanmasına yardımcı olan akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

Programla ilgili AA muhabirine konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün, 34 ülkede eğitim verdiklerini ve yıl içerisinde 50 ülkede eğitim vermeye başlayacaklarını söyledi.

Akgün, Maarif Vakfına ait her okulda Türkçe'nin öğrencilere öğretilmesi konusunda çalıştıklarını ifade ederek, "Müfredatlarımızın olmazsa olmaz bileşenlerinden birisi, Türkçenin öğretilmesidir. Bunun bir yolu, yöntemi, içeriği ve materyali gerekiyor onun için de anaokulundan lise son sınıfa kadar, kademelendirilmiş olan farklı seviyelerdeki öğrencilere Türkçenin öğretilmesine yönelik, iki yıldır üzerinde çalıştığımız bir program hazırlığımız vardı, büyük ölçüde tamamladık. Her sınıfta en az 4 saat olmak üzere anaokulundan lise sona kadar biz düzenli şekilde Türkçe eğitimi yapıyoruz ve amacımız da Avrupa dil yeterlilikleri standartları çerçevesinde B2 düzeyinde lise mezunu birisinin Türkçeyi kullanabileceği bir seviyeye getirmek, programımız bunu amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dilin, kültürün en önemli taşıyıcısı olduğunu dile getiren Akgün, şunları kaydetti:

"Bir dili öğretirken aslında kültürü de öğretiyorsunuz. Nurettin Topçu'nun dediği gibi, 'felsefesi olmayan bir milletin eğitimi de olmaz', dil de kültürün en önemli taşıcıyıcısıdır. Kullandığınız resimler, seçtiğiniz sözcükler, kavramlar, fotoğraflar, hikayeler hepsi aslında Türkiye'nin binlerce yıldır var olan değerlerinin evrensel düzeyde tanıtımına hizmet etmelidir. Materyal hazırlayan uzman arkadaşlara bunları söylüyoruz. Anadolu'nun irfan geleneğini, insanlığın evrensel değerleriyle birleştirecek olan bir dil geliştirmek gerekiyor. Buradaki en önemli şey, bizim gönül zenginliğimizdir. Sadece güç ve zenginlik odaklı değil, insanların kalbini ve gönlünü kazanacak olan insani dilin de tutturulması lazım. Kendi okullarımızın her birinde bir Türkiye köşesi hazırladık, orada Türkiye'nin kısa tarihi, kültürü, geçmişi, bugününü anlatıyoruz, en önemli şey Türkiye haritası üzerinde Hititlerden, Selçuklu, Osmanlı'ya kadar bu topraklardan gelmiş, geçmiş olan köklü medeniyetlerin mirası neyse harita üzerinde gösterip, tanıtıyoruz. Dolayısıyla Türkiye, dünya medeniyet ailesinin çok önemli ülkelerinden ve bölgelerinden birisidir."

Maarif Vakfı okullarına yurtdışında ilgi olduğunu belirten Prof. Dr. Akgün, "Açtığımız ve devraldığımız her okula ilgi artıyor. Çünkü Türkiye'ye yönelik bütün dünyada bir ilgi var. Türkiye çok farklı bir değeri ifade ediyor, bir taraftan küreselleşme sisteminin parçası, bir taraftan Türk-İslam geleneğinin temsilcisi, bir taraftan Avrupa ile ilişkileri var, söylediği söz dünyada ilgi ve alaka topluyor, tv dizileriyle dünyaya açılıyoruz, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda Türkiye'ye, Türk diline karşı son zamanlarda artan ilgiye cevap vermeye çalışıyoruz. Maarif Vakfı'nın açmış olduğu okulların ilgi görmesi bu anlamda Türkiye'ye yönelik ilginin eğitim alanında bize yansıması olarak okuyoruz." diye konuştu.

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maarif vakfı

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