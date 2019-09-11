İSTANBUL (AA) - Yabancı futbolculara yönelik "icra tebligatı" dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Yalçın Fatih İlek, Değer Okşar, İskender Çam ve avukatları, iki tutuksuz sanık ile müşteki futbolcuların avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıkların savunması alındı.

Sanıklardan Değer Okşar savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ''Hugo Rodellega 'Okşar'la hiçbir alakam yoktur.' diyor. Hafta sonu benim yanıma geliyor, sonra beni tanımadığını söylüyor. Ben düzgünce işini yapan bir insanım, kanunsuz bir işe bulaşmadım bulaşmam, ben dolandırıcılık yapmadım.'' dedi.

Sanık Okşar, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanığın savunmasının ardından Mahkeme Başkanı'nın, Rodellega Trabzon'da oturduğu halde icra takibini neden Bakırköy'e gönderdiği sorusuna sanık Okşar, "Avukat, 'Hugo'nun bildiğin adresi var mı?' diye sordu. Bildiğim ve gördüğüm adresi söyledim.'' cevabını verdi.