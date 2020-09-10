HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yabancı futbolcuların dolandırılmasına ilişkin yargılamaya devam edildi

Yabancı futbolcuların dolandırılmasına ilişkin yargılamaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Yabancı futbolculara yönelik ‘icra tebligatı’ dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada, eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi.Yabancı futbolculara yönelik ‘icra tebligatı’ yolu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yabancı futbolculara yönelik ‘icra tebligatı’ dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada, eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi.
Yabancı futbolculara yönelik ‘icra tebligatı’ yolu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek ve İskender Çam ile tarafların avukatları hazır bulundu.
“Ortaklığım gayri resmi devam etmedi”
Duruşmada davaya ilişkin eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, “Sanıklardan Değer Okşar’ı yıllardır tanırım. Diğer sanıklarla da futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer Okşar ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim. Beni müştekilerden Hugo Rodallega Martınez ile tanıştıran Değer Okşar’dır. Gece kulübüme gelirlerdi. Muhabbet esnasında Martınez’e ‘seni Galatasaray’a getirelim’ şeklinde sözler söyledim. Hasan Şaş’a Martınez’i Galatasaray’a alması için teklifte bulundum ancak yaşının tutmadığını söyleyerek almadılar. Değer Okşar ile gayri resmi ortaklığım devam etmedi. Biraz öncede belirttiğim gibi futbol hayatıma devam ettim” dedi.
Duruşma savcısı, avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından eksikliklerin giderilmesine ilişkin taleplerini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Plaj ve havuzlara akın ettilerPlaj ve havuzlara akın ettiler
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı (Bülent Arınç'ın sağlık durumu nasıl?)
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
İYİ Partili Türkkan: Ankara ve İstanbul'da kısmi sokağa çıkma yasakları gündeme getirilmeli
Ankara ve İstanbul için flaş sokağa çıkma kısıtlaması çağrısı
Marmaris'te sıcaklar bunalttı! Plaj ve havuzlara akın ettiler
Plaj ve havuzlara akın ettiler
Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
Türkiye'nin kanını donduran seri katil koronaya yakalandı
Karaman'da flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.