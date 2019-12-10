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Yabancı gazeteciler Bosna'daki savaşı hatırlatarak Nobel'e tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:31 | Son Güncelleme

Bosna'daki savaşta görev yapmış çok sayıda gazeteci ve foto muhabiri, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) bölgede görev yapmış çok sayıda ünlü gazeteci ve foto muhabiri o döneme ait görseller ve mesajlar paylaşarak, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bu akşam yapılacak ödül töreni öncesi, eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan yazar Handke'ye ve İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesine tepkiler sürüyor.

Bosna'daki savaşta görev yapmış çok sayıda gazeteci ve foto muhabiri, "Bosna Savaş Muhabirleri" (#BosniaWarJournalists) etiketiyle Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlar Handke'ye ödül verilmesini protesto etti.

CNN editörlerinden Christiane Amanpour, Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Oradaydım. Hepimiz kimin suçlu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna'daki savaşta foto muhabirliği yapan Santiago Lyon da 1992 yılında Saraybosna'da kendi çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, fotoğrafta yerde yatan kadının bir Sırp keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü vurguladı.

Gazeteci Peter Maas ise Sırp askerlerin Bosna Hersek'teki sivillere yönelik zulmünü gösteren birçok yazı ve görsel paylaştı.

BBC Ortadoğu Editörü Jeremy Bowen de eski Yugoslavya'daki savaşları takip ettiğini ve burada "canavarca" işlenmiş suçlar gördüğünü belirterek, Sırp savaş suçluları Radovan Karadzic ile Ratko Mladic'in davalarında da ifade verdiğini hatırlattı.

Bosna'daki savaşta görev yapan bir başka savaş muhabiri Roy Gutman ise o dönemde işlenen savaş suçlarına dikkati çekerek, "Srebrenitsa'da yaşananlardan bir yıl önceki olaylar orada soykırım olacağına işaret ediyordu. Bugün de aynı şekilde düşünüyorum." dedi.

Bu arada, ödülü protesto etmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir alışveriş merkezinin dev ekranına da üzerinde "Yazıklar Olsun" yazılı Handke görseli yansıtıldı.

- Soykırım inkarcısı Peter Handke

Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesinde soykırım ve savaş suçlarından yargılanması devam ederken cezaevinde ölen eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan Handke, Kosova'daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" öne süren Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006'daki cenazesine de katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Savaşı dünya Peter Handke tepkiler

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