Yabancı gazeteciler Bosna'daki savaşı hatırlatarak Nobel'e tepki gösterdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) bölgede görev yapmış çok sayıda ünlü gazeteci ve foto muhabiri o döneme ait görseller ve mesajlar paylaşarak, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bu akşam yapılacak ödül töreni öncesi, eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan yazar Handke'ye ve İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesine tepkiler sürüyor.

Bosna'daki savaşta görev yapmış çok sayıda gazeteci ve foto muhabiri, "Bosna Savaş Muhabirleri" (#BosniaWarJournalists) etiketiyle Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlar Handke'ye ödül verilmesini protesto etti.

CNN editörlerinden Christiane Amanpour, Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Oradaydım. Hepimiz kimin suçlu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna'daki savaşta foto muhabirliği yapan Santiago Lyon da 1992 yılında Saraybosna'da kendi çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, fotoğrafta yerde yatan kadının bir Sırp keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü vurguladı.