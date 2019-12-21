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Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 17:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ‘Kırk Yılın Hatırına Yarışsana’ isimli Türk kahvesi pişirme yarışmasında, en iyi Türk kahvesini yapmak için kıyasıya yarıştı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ‘Kırk Yılın Hatırına Yarışsana’ isimli Türk kahvesi pişirme yarışmasında, en iyi Türk kahvesini yapmak için kıyasıya yarıştı. Gelinler, ocak başına geçmeden önce oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunları ve semazen gösterisi gerçekleştirdi.
Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından Manavgat Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" Türk kahvesi pişirme yarışmasında, yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.
Etkinlikte, yarışma öncesi yabancı gelinler oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.
Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, ve CHP İlçe Başkanı Aliye
Coşar’ın jüri olarak görev yaptığı yarışmaya katılan 5 yabancı gelin en iyi Türk kahvesini yapmak için ocağın başına geçti.
Ocak başında hünerlerini sergileyen yabancı gelinler, kendilerine verilen 15 dakikalık süre içerisinde Türk kahvesini pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışma sonunda Litvanyalı Egle Gök birinci, Rus Oksana Altnkardeş ikinci ve Moldovalı Ala Altınnal ise üçüncü oldu. Birinci olan yarışmacıya kahve fincanı hediye edildi.
Manavgat’ta 10 yıldır yaşadığını belirten yarışma birincisi Litvanyalı Egle Gök, "Evde misafirlere, eşime Türk kahvesi yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır Türk kahvesi yapıyorum. Yapması çok zor değil ama dikkat istiyor. Yarışmaya katılmam çok tesadüf oldu. Birinci olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

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