Yabancı girişimcilere Trakya'daki iş fırsatları anlatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 20'ncisi gerçekleştirilen "Türkçe Konuşan Girişimciler" programı kapsamında, 17 ülkeden 40 girişimci Kırklareli'nde iş adamlarıyla buluştu.
Tarım, inşaat, gıda, eğitim, otomotiv, mobilya, bilişim ve tekstil gibi farklı iş kollarıyla ilgilenen yabancı girişimciler, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen Kırklareli'ndeki iş insanlarıyla buluşup, kent ekonomisi ve karşılıklı yatırım konuları hakkında bilgi aldı.
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, toplantıda yaptığı konuşmada, 17 ülkeden 40 girişimciyi Trakya'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bu tür programların önemine değinen Altıntel, "Biz tüm yabancı yatırımcıları Trakya'ya davet ediyoruz. Trakya'nın yatırımcıları için birçok avantajı var." dedi.
Şu an iş adamlarının görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Altıntel, bu görüşmelerin ilerideki günlerde yatırıma dönüşeceğine inandığını ifade etti.
Yabancı yatırımcılar ile Trakya'ya katkı sağlanacağına inandığını aktaran Altıntel, "Yabancı yatırımcıları Kırklareli ve Trakya'da görmekten çok memnunuz. Şu an ülkeler birbirlerine güven sağlıyorlar. Biz yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı da göstermeye hazırız." diye konuştu.
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan da bu tür toplantılar ile yabancı yatırımcıları Kırklareli'ne çekebileceklerini belirtti.
- "Trakya'yı çok anlatamamışız"
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Sorumlusu Birsen Karaloğlu ise bu programın 20'ncisinin Trakya'da düzenlendiğini hatırlattı.
Karaloğlu, yabancı yatırımcıların Türkiye'de özellikle Ankara, İstanbul ve Kayseri gibi illeri bildiklerini, Trakya'nın da tarım açısından önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Trakya'yı çok anlatamamışız. Trakya'yı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bu eksikliğimizi de en kısa sürede gidereceğiz." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından yabancı girişimciler ile Kırklarelili yatırımcılar görüş alışverişinde bulundu.
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