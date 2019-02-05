BAĞDAT (AA) - Irak'ta eski başbakanlardan ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, yabancı güçlerin ülkedeki varlığına ilişkin kararın Bakanlar Kurulu ve Meclis tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Allavi, ülkede tartışma konusu olan ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkedeki varlığına ilişkin açıklama yaptı.

Konunun Bakanlar Kurulu ve Meclis'in sorumluluğunda olduğunu belirten Allavi, "Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin. Bu güçlerin Irak'ta kalmasına onay varsa bu açık bir anlaşmayla belirlenmeli. Onların kalmasının kabul edilmemesi kararı çıkarsa da ivedilikle ülkeyi terk etmeleri gerekecek çünkü 'müdahaleci güç' konumunda olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel güçler arasındaki çatışmaların Irak'a yansıdığını söyleyen Allavi, "Bu, mutlak surette kabul edilemez. Irak'ın diğer ülkelere karşı saldırı yeri olmasını da istemiyoruz. Başta İran olmak üzere diğer bölge ülkeleri de Irak'ın içişlerine karışmamalı. Bu, Irak'ın çıkarına zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.