HABER

"Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi: - "Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin. Bu güçlerin Irak'ta kalmasına onay varsa bu açık bir anlaşmayla belirlenmeli. Onların kalmasının kabul edilmemesi kararı çıkarsa da ivedilikle ülkeyi terk etmeleri gerekecek çünkü 'müdahaleci güç' konumunda olacaklar"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta eski başbakanlardan ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, yabancı güçlerin ülkedeki varlığına ilişkin kararın Bakanlar Kurulu ve Meclis tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Allavi, ülkede tartışma konusu olan ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkedeki varlığına ilişkin açıklama yaptı.

Konunun Bakanlar Kurulu ve Meclis'in sorumluluğunda olduğunu belirten Allavi, "Yabancı güçlerin ülkedeki varlığına hükümet ve meclis karar versin. Bu güçlerin Irak'ta kalmasına onay varsa bu açık bir anlaşmayla belirlenmeli. Onların kalmasının kabul edilmemesi kararı çıkarsa da ivedilikle ülkeyi terk etmeleri gerekecek çünkü 'müdahaleci güç' konumunda olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel güçler arasındaki çatışmaların Irak'a yansıdığını söyleyen Allavi, "Bu, mutlak surette kabul edilemez. Irak'ın diğer ülkelere karşı saldırı yeri olmasını da istemiyoruz. Başta İran olmak üzere diğer bölge ülkeleri de Irak'ın içişlerine karışmamalı. Bu, Irak'ın çıkarına zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede diyaloğun gerekli olduğunu vurgulayan Allavi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Arap ülkeleri ile Türkiye, İran ve Etiyopya'nın katılacağı bölgesel barış ve güvenlik konulu bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili Başbakan Adil Abdulmehdi'nin tutumunun önemli olduğunu ve ülkesinin terörle mücadelede uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

"Meclis olarak yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması için 55 milletvekilinin imzalı talebini aldık." diyen Halbusi, "Bunu Mart ayında başlayacak oturumlarda ele alacağız ancak önce Irak'ın istikrara kavuşmasını beklemeliyiz. Daha sonra yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını konuşalım." şeklinde konuşmuştu.

Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi ise ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracaklarını açıklamıştı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Stand-up yapan berberStand-up yapan berber
Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sıradaOkuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Allavi ırak yabancı güçler

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sultangazi'de eczane soygunu: Silahla içeri girdiler çok korktum...

Yer: İstanbul... Yaşadığı dehşet gözlerine yansıdı!

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

Bolu'da bir eve giren polis gözlerine inanamadı! 5 milyon TL...

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.