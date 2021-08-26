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"Yabancı madde" tespit edildi! Japonya'dan 1.63 milyon doz Moderna aşısına kullanımı durdurma kararı

26.08.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının bazı dozlarında "yabancı madde" tespit edildiği gerekçesiyle 1.63 milyon dozun kullanımını durdurma kararı aldı.

"Yabancı madde" tespit edildi! Japonya'dan 1.63 milyon doz Moderna aşısına kullanımı durdurma kararı

Koronavirüs vakalarında son haftalarda gözlenen rekor seviyedeki artışla gündeme gelen Japonya’da hükümet, ABD'li ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının bazılarının kullanımını durdurma kararı aldı. 16 Ağustos'tan bu yana ülkedeki 8 aşı merkezinde 39 kullanılmamış aşı tüpünde "yabancı madde" tespit edildiği açıklanırken, Japonya Sağlık Bakanlığı olası risk nedeniyle aynı partide üretilen 1.63 milyon dozun kullanımının durdurulmasına karar verdi. Buna rağmen şimdiye kadar aşılara bağlı olağan dışı sağlık sorununun bildirilmediği aktarıldı.

"MADDELERİN İÇERİĞİ HENÜZ TEPİT EDİLMEDİ"

Moderna aşılarının ülkedeki dağıtımını üstlenen Japon ilaç firması Takeda da aşı içinde bulunan maddelerin içeriğinin henüz tespit edilmediğini duyurdu. Söz konusu aşı dozlarının aynı zaman diliminde İspanya'da üretildiği kaydedilirken, süreçle ilgili detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, daha önce Moderna aşısı olan kişilerin kontrol edebilmesi için potansiyel risk taşıyan aşıların parti numaralarını da açıkladı.

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MAYIS'TA ONAYLANMIŞTI

Japonya hükümeti, Moderna üretimi koronavirüs aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermişti. Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

Japonya'da koronavirüs vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 368 bin 822'ye ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana 15 bin 770 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Japonya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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