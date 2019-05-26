"Yabancı medya hamlesine" karşı uyarı

ALİ KEMAL AKAN - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'deki yabancı medyanın tutumunu, ülke içerisinde doğruyu yanlış, yanlışı da doğru gibi gösterebilecek bir algı sürecini kendilerince yönetmeye yönelik bir hamle olarak görüyorum. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekir. Vatandaşlarımızın uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, AA muhabirine, Türkiye'ye yönelik "yabancı medya atağının" 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ortaya çıktığını yenilenme kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde de arttığını ifade ederek, bu durumun Gezi olaylarını hatırlattığını söyledi.

Gezi olaylarından haftalar önce, bazı batı medyasının canlı yayın araçları kiralayarak hazırlık yaptığının herkesçe bilindiğini dile getiren Akbaşoğlu, bu medya eliyle ülkede yaratılmak istenen siyasi duruma dikkati çekti. Akbaşoğlu, "Gezi olaylarından günler öncesinde bu medyanın yalan yanlış ve yanlı haberlerle provokatif, ajite yaklaşımlarla kendi etik kurallarını hiçe sayarak farklı bir siyasi sonuç elde edilmesine ilişkin yaklaşımlarını hatırlamamak mümkün değil." diye konuştu.