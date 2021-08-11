HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yabancı medya kuruluşlarını yasaklayan yeni yasa tasarısı Polonya'da hükümet krizine neden oldu

Yabancı medya kuruluşlarını yasaklayan yeni yasa tasarısı Polonya'da hükümet krizine neden oldu

11.08.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet tarafından meclise sunulması beklenen yeni basın yasası Polonya'da bir hükümet krizine neden oldu. Yeni yasa Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde kaydolan bir şirket bile olsa mülkiyeti AB dışı şirketlere ait medya kuruluşlarının Polonya'daki faaliyetini yasaklıyor. Hükümetin küçük ortağı Anlaşma partisi yeni medya yasası taslağına parlamentodaki oylamada destek vermeyeceğini açıkladı.

Yabancı medya kuruluşlarını yasaklayan yeni yasa tasarısı Polonya'da hükümet krizine neden oldu

Hükümet tarafından meclise sunulması beklenen yeni basın yasası Polonya'da bir hükümet krizine neden oldu.

Muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) tarafından hazırlanan yeni yasa, Polonya'da medya ve basın alanında faaliyet gösterecek şirketlerin lisans koşullarını yeniden düzenliyor.

Yeni yasa Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde kaydolan bir şirket bile olsa mülkiyeti AB dışı şirketlere ait medya kuruluşlarının Polonya'daki faaliyetini yasaklıyor.

Bu da eğer söz konusu taslak yasalaşırsa Polonya'da muhalif yayın yapan Amerikan kökenli TVN24 medya grubunun lisans hakkının elinden alınacağı anlamına geliyor.

Hükümetin küçük ortağı Anlaşma partisi yeni medya yasası taslağına parlamentodaki oylamada destek vermeyeceğini açıkladı.

Bunun üzerine Başbakan Mateus Morawiecki, Anlaşma Partisi Başkanı Jaroslaw Govin'i başbakan yardımcılığı görevinden azletti.

Bu gelişmenin ardından koalisyon ortağı Anlaşma partisi de koalisyondan ayrılma ve parlamentoda PIS hükümetinden desteğini çekme kararı aldı.

Bağımsız haber yapabilen tek televizyon kanalı

Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) önderliğinde oluşan koalisyonun Anlaşma partisinin ayrılmasından sonra meclis aritmetiğindeki sayısı tek başına yeni medya yasasını onaylamaya ya da bir güvenoyu almaya yetmiyor.

Ancak analistler PIS'in bağımsız bazı parlamenterleri yanına çekmek için her türlü araca başvuracağını söylüyor.

Yeni yasadan etkilenecek olan TVN24 haber kanalı, Polonya'da bağımsız haber yapabilen tek televizyon kanalı.

Yeni medya yasasının tek amacının gelişmelere objektif yaklaşabilen yayın politikası nedeniyle çok seyredilen TVN24 kanalını susturmak olduğu saptaması yapılıyor.

Hollanda'da kurulan Polish Television Holding BV'ye bağlı olarak faaliyet gösteren TVN24 kanalının asıl sahibi ise Amerikan Discovery grubu.

Dolayısıyla yeni yasa bir Amerikan şirketini doğrudan hedef alması nedeniyle de uluslararası gerginliklere neden oldu.

Polonya'daki yeni medya yasa taslağını geçtiğimiz günlerde bir grup ABD senatörü sert bir şekilde eleştirmişti.

Bu eleştiriler basın özgürlüğünün kısıtlanmasının, ABD ve Polonya arasındaki ilişkiyi yatırımlar da dahil olmak üzere olumsuz etkileyebileceği uyarısını içermişti.

Yeni medya yasa tasarısı basın özgürlüğüne ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle Polonya'da birkaç gündür bu yasayla ilgili gösteriler yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölümAntalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölüm
PARTNERNesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!Nesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!
Esad'dan dikkat çeken hamle: 'Göstermelik' rakibini devlet bakanı olarak atadıEsad'dan dikkat çeken hamle: 'Göstermelik' rakibini devlet bakanı olarak atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.