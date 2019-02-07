‘Yabancı Müdahalelerin Ara Seçimler Üzerinde Somut Etkisi Olmadı’

ABD’de 2018 yılının Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine yönelik yabancı müdahalelerle ilgili yeni bir değerlendirme, dış müdahalelerin seçim sisteminin güvenlik ve bütünlüğü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucuna vardı.

Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları tarafından hazırlanan gizli içerikli rapor, yabancı unsurların seçimlerin sonucu üzerinde etkili olup olmadığı hakkındaysa herhangi bir yorum içermiyor.

Raporda, yabancı bir ülke ya da yabancı bir ajanın faaliyetlerinin seçim altyapısının ya da siyasi altyapının bütünlüğü üzerinde somut bir etkisi olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığı yazıyor.

Hafta başında Başkan Donald Trump’a iletilen rapor, Trump’ın Amerika’daki seçimlere yönelik yabancı müdahalelerin ulusal acil durum olduğunu belirten, dezenformasyon kampanyalarına karışan ve Amerikan seçim sistemine siber saldırıda bulunan yabancılara yaptırım uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini Eylül ayında imzalaması üzerine hazırlandı.

Trump, başkanlık kararnamesini, son başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton ve Demokrat Parti Ulusal Komisyonu’nun elektronik posta yazışmalarını ele geçirerek 2016 başkanlık seçimlerine müdahale eden Rusya’yı kınamadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmesi üzerine çıkardı.