‘Yabancı Müdahalelerin Ara Seçimler Üzerinde Somut Etkisi Olmadı’

ABD’de 2018 yılının Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine yönelik yabancı müdahalelerle ilgili yeni bir değerlendirme, dış müdahalelerin seçim sisteminin güvenlik ve bütünlüğü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucuna vardı.
Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları tarafından hazırlanan gizli içerikli rapor, yabancı unsurların seçimlerin sonucu üzerinde etkili olup olmadığı hakkındaysa herhangi bir yorum içermiyor.
Raporda, yabancı bir ülke ya da yabancı bir ajanın faaliyetlerinin seçim altyapısının ya da siyasi altyapının bütünlüğü üzerinde somut bir etkisi olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığı yazıyor.
Hafta başında Başkan Donald Trump’a iletilen rapor, Trump’ın Amerika’daki seçimlere yönelik yabancı müdahalelerin ulusal acil durum olduğunu belirten, dezenformasyon kampanyalarına karışan ve Amerikan seçim sistemine siber saldırıda bulunan yabancılara yaptırım uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini Eylül ayında imzalaması üzerine hazırlandı.
Trump, başkanlık kararnamesini, son başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton ve Demokrat Parti Ulusal Komisyonu’nun elektronik posta yazışmalarını ele geçirerek 2016 başkanlık seçimlerine müdahale eden Rusya’yı kınamadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmesi üzerine çıkardı.
Kararname, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü Dairesi’nin Amerika’da seçimleri izleyen 45 gün içinde seçimlere yönelik yabancı müdahalelerle ilgili bir rapor yazılması talimatını verdi. Bu raporun yanı sıra Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarının alınabilecek önlemlerle ilgili tavsiyelerini içeren bir başka rapor hazırlanması öngörüldü.
Ancak raporun, Amerikan istihbaratının İran, Rusya ve Çin’i seçimlere müdahale etmekle suçlayan önceki bulgularla beraber ekonomik yaptırımlar ya da başka cezai önlemler alınmasına yol açıp açmayacağı net değil.
Amerika’nın Sesi’nin, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra Beyaz Saray’dan da görüş almak için yaptığı başvurulara henüz yanıt verilmedi.
Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili, bakanlığın atılacak olası adımlar hakkında yorum yapmadığını, yaptırım dağıtımında bulunmadığını kaydetti.
Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Raporun içeriği gizli olsa bile bulgular, seçim ve siyasi altyapının gelecekte yabancı müdahalelerden korunmasına ön ayak olacak” ifadesi kullanıldı.
Rapor, Rusya ve başka ülkelerin seçmen bilgilerini içeren veri tabanlarına sızma, karmaşa çıkarma, seçmenlerin oy kullanmasını engelleme ve hatta oy satımını değiştirmenin yollarını bulma gibi olasılıkların yarattığı kaygıların, seçim tarihi olan 6 Kasım 2018 tarihine kadar devam ettiğini vurguluyor.
Ulusal Güvenlik Direktörü raporu
Ulusal Güvenlik Direktörlüğü’nün Aralık ayında hazırladığı rapor, Rusya, Çin ve İran’ın seçimlere müdahale etmenin yollarını aradığını, ancak bu üç ülkenin girişimlerinin Amerika’nın seçim altyapısının bütünlüğünü ihlal etmediğini belirtiyor.
Ulusal Güvenlik Direktörü Dan Coats, Amerikan istihbaratının 2018 ara seçimleri sırasında Rusya, Çin ve İran’ın kendi stratejik çıkarlarına hizmet etme için Amerika’daki seçim kampanyalarını hedef aldıkları sonucuna vardığını, ancak istihbarat örgütlerinin, bu faaliyetlerin 2018 seçimlerinin sonucunu etkileyip etkilemediğine ilişkin bir değerlendirme yapmadığını kaydetti.
Eyaletlerin yanıtı
Ulusal Eyalet Sekreterleri Birliği’nden yapılan açıklamadaysa raporun, eyaletlerde tespit edilen bulguları doğruladığı, 2018 ara seçimlerinin altyapısını bozacak nitelikte yabancı müdahaleler olmadığı kaydedildi.
Amerika’daki eyaletlerin çoğunda seçimler, eyalet sekreterlerinin denetiminde yapılıyor.
Senato İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Partili kıdemli üyesi Mark Warner ise raporun kamuoyuna açıklanması talebinde bulundu.
Warner, Twitter mesajında, “Gizli içerikli bir rapor ve hiçbir ayrıntı içermeyen kısa bir basın açıklaması yeterli değil. Demokrasimizin düşmanlarımız tarafından nasıl hedef alındığıyla ilgili daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.
Belediye Başkanı partisinden istifa etti! Sözleri şoke etti
İstanbul'da korkutan patlama!
Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin
Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum