Yabancı müşteriler otele girişte HES koduna takıldı

Zonguldak’ta karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otel girişinde HES kodu sorgulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otele giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen durumu Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Acil Sağlık ekipleri, 3 yabancı müşteriyi İncivez’de bulunan Abdullah Sabri Efendi Yurduna yerleştirdi. Karantinaya alınan şahıslardan birinin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi.

