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  4. Yabancı müşteriler otele girişte HES koduna takıldı

Yabancı müşteriler otele girişte HES koduna takıldı

18.03.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otel girişinde HES kodu sorgulamasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir otelde meydana geldi.

Zonguldak’ta karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otel girişinde HES kodu sorgulamasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otele giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen durumu Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Acil Sağlık ekipleri, 3 yabancı müşteriyi İncivez’de bulunan Abdullah Sabri Efendi Yurduna yerleştirdi. Karantinaya alınan şahıslardan birinin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi.

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