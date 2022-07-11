Yabancı numara sorgulama nasıl yapılır? Yabancı numaranın kime ait olduğunu öğrenme işlemi adımları

İletişim, özellikle bulunduğumuz teknoloji çağında büyük önem taşımaktadır. Gün içerisinde gelen çağrılar arasında karşılaştığımız yabancı numaralar, içimizde merak ve tedirginlik duygusu yaratabilmektedir. Bize kimin ulaşmak istediğini bulmak için pek çok yönteme başvururuz. Yabancı numaranın kime ait olduğunu öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Yabancı Telefon Numarasının Kime Ait Olduğunu Öğrenme İşlemleri

Yabancı numaradan bir arama geldiğini görünce kim olduğunu merak ederiz. Bu sebeple çeşitli araştırma yöntemlerini kullanırız. Öncelikle yabancı numaranın kime ait olduğunu öğrenme için numarayı WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalar üzerinden araştırabiliriz. Yabancı telefon numarası sorgulama için bu yöntemler pek çoğumuzun günlük hayatta başvurduğumuz bilindik yöntemlerden bazılarıdır. Yaptığımız bu araştırmalar yetersiz kaldığı takdirde daha kesin çözümlere ihtiyaç duyarız.

Yabancı numara öğrenme yöntemi olarak bizi kesin ve doğru sonuca ulaştırması için deneyebileceğimiz birkaç çözüm bulunmaktadır. İstediğimiz sonuca ulaşmak için bazen belirli ücretler ödememiz gerekirken bazen ücretsiz bir şekilde sorgulama yapabiliriz. Bu çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Hukuksal bir süreç başlatabilirsiniz.

Operatörlerin bunun için geliştirdikleri servisleri kullanabilirsiniz.

Yabancı numara sorgulama uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Yabancı Numaranın Kime Ait Olduğunu Öğrenmek İçin Operatör Servisleri Nasıl Kullanılır?

Yabancı numara sorgulamak için en çok tercih edilen yöntemlerden biri operatör şirketlerinin sunduğu hizmetlerdir. Telekominikasyon şirketleri müşterilerine pek çok alanda fayda ve tatmin sağlamak için çeşitli hizmetler geliştirir. Operatörler, bilinmeyen numaraları öğrenme servisleri ile kullanıcılarına bu konuda hizmet vermektedir. Her operatör şirketinin kullanıcılarına verdiği yabancı numara sorgulama hizmeti farklı usullerde gerçekleştirilir.

Vodafone Yabancı Numara Sorgulama İşlemi

Kullandığınız SIM kart Vodafone’ a bağlı ise yabancı numara bulma işlemi için izlemeniz gereken birkaç adım bulunmaktadır.

Öncelikle telefonunuzda mesajlar uygulamasını açın. Açılan ekrandan yeni bir mesaj oluşturma sayfasına tıklayın.

Sayfa açılınca mesajı kime göndereceğinizi gösteren bölgeye 7048 yazın.

Ardından mesaj kutusuna “KIM” yazıp boşluk bırakarak 10 haneli öğrenmek istediğiniz telefon numarasını yazın.

Ardından mesajı göndere tıklayın.

Çok kısa bir süre içerisinde o numara ile ilgili bilgilendirme tarafınıza sağlanacaktır.

Turkcell Yabancı Numara Sorgulama İşlemi

Kullandığınız SIM kart Turkcell’ e bağlı ise yabancı numara bulma işlemi için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Öncelikle telefonunuzda mesajlar uygulamasını açın. Açılan ekrandan yeni bir mesaj oluşturma sayfasına tıklayın.

Sayfa açılınca mesajı kime göndereceğinizi gösteren kısma 2200 yazın.

Ardından mesaj kutuna “KIM” yazıp boşluk bırakarak 10 haneli öğrenmek istediğiniz telefon numarasını yazın.

Ardından mesajı göndere tıklayın.

Çok kısa bir süre içerisinde o numara ile ilgili bilgilendirme tarafınıza sağlanacaktır. Turkcell’ in bu hizmeti ücretlidir.

Türk Telekom Yabancı Numara Sorgulama işlemi

Kullandığınız SIM kart Türk Telekom’ a bağlı ise yabancı numara bulma işlemi için izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Öncelikle telefonunuzda aramalarınızı yaptığınız uygulamasını açın. Açılan ekrandan yeni bir çağrı oluşturma sayfasına tıklayın.

Sayfa açılınca aramayı kime yapacağınızı gösteren kısma başına yıldız ekleyerek 100 yazıp sonuna kare koyun.

Ardından arama yapma tuşuna tıklayın.

Numarayı aradığınızda işlemler menüsü üzerinden “Bilinmeyen numaralar servisi” ni seçin. O servis üzerinden isme ve numaraya göre sorgulama yapabilirsiniz.

Türk Telekom’un bu hizmeti ücretlidir.



