HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu, cezaevi yolunda 'Kısa bir ara' dedi

Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu, cezaevi yolunda 'Kısa bir ara' dedi

21.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 30 Eylül'de meydana gelen olayda eşinin telefonundaki yabancı numarayı gören adam, eşini önce dövdü sonra silahla yaraladı. Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan, ifadesinde, eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. İşlemleri sonrası sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Ahmet Akcan, gazetecilere, Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım" dedi.

Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu, cezaevi yolunda 'Kısa bir ara' dedi

Olay, 30 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akcan, 6 yıllık eşi Dilan Akcan'ın cep telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce aldatıldığını düşündü. Akcan önce eşini darbetti, ardından belinden çıkardığı tabanca ile vurdu. Dilan Akcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Akcan, tedavisinin ardından taburcu oldu, ardından polise şikayette bulundu. Polis, şüphelinin saklanmış olabileceği adreslere baskın yaptı. Ekipler, 19 Ekim'de Ahmet Akcan'ı evinin odunluğunda saklanırken yakaladı. Akcan'ın ayrıca uyuşturucu satışından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Screenshot_1

'SADECE ÇOK KISA BİR ARA'

Ahmet Akcan'ın, olaydan sonra ailesinin yanına giden eşini zorla eve getirdiği, şikayetini çekmesi için de baskı yaptığı öne sürüldü. Şüphelinin arandığı süreçte Dilan Akcan'ın ya da ailesinin ihbarda bulunmadığı bildirildi. Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan, ifadesinde, eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. İşlemleri sonrası sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Ahmet Akcan, gazetecilere, "Çok kısa bir aradan sonra tek tek mahalledeki ağabeyler ile görüşeceğim. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım" dedi. Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Screenshot_3

Screenshot_4

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor... Tom ve Jerry: Kartal!Sosyal medya bunu konuşuyor... Tom ve Jerry: Kartal!
Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirttiBebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti
Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor! Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.