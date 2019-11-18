HABER

Yabancı öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

Yabancı öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı

MERSİN (AA) - Erasmus Gençlik Değişim Projesi kapsamında çeşitli ülkelerden Mersin'e gelen öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için Kızkalesi'nde sahil temizliği yaptı.

Litvanya, Çekya, Slovenya ve Polonya'dan 30 öğrenci, "Çevre Dostu Gençlik" etkinliği kapsamında, Erdemli ilçesinde çevre konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçenin tarihi ve turistik yerlerini de gezen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi sahilinde temizlik yaptı.

Çevre Dostu Gençlik Projesi Koordinatörü Turgut Kaan Akkoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre dostu yaşam tarzına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Akkoca, "Bu projeyle bireysel plastik, kozmetik atıklarına, deniz ve sahil temizliğine dikkati çekeceğiz. Özellikle iklim değişimi ve küresel ısınma konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Slovenya'dan gelen Elena Milyaç ise Kızkalesi'nin eşsiz güzelliğe sahip olduğunu, projenin kendilerine katkı sağladığını kaydetti.

Tomas Yenkeleviç de projeye katılmaktan mutluluk duyduğunu, bu sayede Mersin'i tanıma şansı elde ettiğini belirtti.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralıOtomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı
Sokakta telefonuyla oynayan çocuğa gasp şoku kameradaSokakta telefonuyla oynayan çocuğa gasp şoku kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çevre Erdemli farkındalık Kızkalesi Mersin

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili son dakika açıklaması

Flaş terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması!

İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu!

Son dakika! Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayında yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.