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Yabancı öğrenciler Çukurova semalarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

Adana'ya değişim programıyla gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, bindikleri yamaç paraşütüyle Çukurova semalarına dokunmanın keyfini çıkarıyor - AHAS Başkanı Güner Akkaya: - "Hayatlarında ilk kez Adana’ya geldiler, ilk kez yamaç paraşütü yaptılar. Adana’nın muhteşem manzarasında gökyüzüyle ilk kez yamaç paraşütüyle buluştular" - Hint öğrenci Sunil Ahmet : - "İlk uçuşum oldu. İyi bir uçuş deneyimi oldu. Adana'nın çok güzel bir görünümü var. Mavi suyu ve merkezdeki köprüsü çok güzel"

EREN BOZKURT - Değişim programıyla Adana'ya gelen yabancı öğrenciler, ülkelerinde hiç yapmadıkları yamaç paraşütüyle Çukurova semalarında tanışıyor.

Kentin havacılık tanıtımı için çalışmalar yapan Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS), değişim programlarıyla Adana'ya gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine, yamaç paraşütüyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptırıyor.

Ülkelerinde hiç yamaç paraşütü yapmamış öğrenciler, Çukurova semalarına dokunmanın keyfini çıkarıyor.

Öğrencilere, yamaç paraşütüyle gün batımında adrenalin dolu bir manzara keyfi yaşatılıyor.

AHAS Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AIESEC değişim programı kapsamında, 9 ülkeden 30 öğrenciyi misafir ettiklerini söyledi.

Kentin tanıtımı kapsamında öğrencilerle yamaç paraşütü yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Burada Hollanda, Çin, Tunus, Fas, Cezayir, Bahreyn, Pakistan, Rusya ve Romanya'dan öğrenciler var. Hayatlarında ilk kez Adana’ya geldiler, ilk kez yamaç paraşütü yaptılar. Adana’nın muhteşem manzarasında gökyüzüyle ilk kez yamaç paraşütüyle buluştular. Seyhan Baraj Gölü üstünde Adana’nın en güzel manzarasında uçtular. Oldukça keyif aldıklarını ifade ettiler. Mutlu oldukların görüyoruz, onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Öğrenciler Adana’ya hayran kaldıklarını ve bir daha geleceklerini söylüyor. Bunu duymak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Akkaya, yamaç paraşütü branşında Adana’nın cazibe merkezi olmasını amaçladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu yönde de güzel tepkiler alıyoruz. Yamaç paraşütünde Adana cazibe merkezi olma yönünde ilerliyor. Çünkü Adana’nın havası yılın 365 günü uçmaya müsait. Yağmur yağmadığı takdirde Adana’da her gün yamaç paraşütüyle uçabiliyoruz. Bu, inanılmaz bir imkan. İlerleyen günlerde hayata geçecek bir projemiz var. Projede, 11 ülkeden Adana’ya 50 öğrenci gelecek. Onları Adana’da ağırlayıp tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtırken yine aynı şekilde Seyhan Baraj Gölü üstünde uçuş gerçekleştireceğiz. Oldukça heyecanlıyız. Bu programlarımız devam edecek. Çünkü çok güzel tepkiler almaya başladık."

- "İlk uçuşum oldu"

Hint öğrenci Sunil Ahmet de Adana'ya değişim programı kapsamında geldiğini belirterek, "İlk uçuşum oldu. İyi bir uçuş deneyimi oldu. Adana'nın çok güzel bir görünümü var. Mavi suyu ve merkezdeki köprüsü çok güzel. Hava biraz sıcaktı." dedi.

Cezayirli Fadile Redimi de ilk uçuş deneyimi olduğunu belirterek, "Adana ve Çukurova çok güzel bir mekan. Ben çok sevdim. Hava çok güzeldi. Türk halkına en içten güzel dileklerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Nur Şahit ise daha önce uçmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Ülkemde daha önce yamaç paraşütü yapmadım. İlk defa burada yamaç paraşütüyle uçtum. Burada muhteşem bir manzara var. Bu güzel manzarada uçmak çok keyifliydi." diye konuştu.

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adana Yabancı öğrenciler yamaç paraşütü

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