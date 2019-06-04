Yabancı öğrenciler Hacı Bayram Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştı

Nijerya'dan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim almaya gelen Shukrah Abdulazez de "Türkiye'de ramazan çok güzeldi. İnsanlar yemek getiriyordu ve birlikte iftar yapıyorduk." diye konuştu.

"Burada Türk halkıyla olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Adam, Ramazan Bayramı'nda aile ve arkadaşlık bağlarının güçlendiğini ve bunu değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Abdulazez, ramazan bitse de iyilik yapmaya ve yardımlaşmaya devam etme çağrısında bulunarak, "İnsanlara yardımcı olalım. Ramazan bitti ama bu sevaplar bitmesin." dedi.

Ankara Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Bangladeşli Farjana Akter ise "Buraya geldikten sonra ülkemde gibi hissediyorum çünkü herkes bizim gibi çok tatlı." ifadelerini kullandı.

Duygu dolu dakikalar yaşadığını anlatan Akter, "Burada herkes herkese bakıyor. Ben çok memnunum. Komşularım her zaman beni yemeğe çağırıyor ve bazen eve gelip bir şeye ihtiyacım var mı diye soruyorlar. Çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

