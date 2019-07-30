HABER

Yabancı öğrenciler Hattuşa'yı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü Tematik Yaz Okulları kapsamında 21 ülkeden Türkiye'ye gelen arkeolog ve sanat tarihi öğrencileri, Hitit medeniyetinin başkenti sayılan Hattuşa ören yerindeki kazı çalışmalarını inceledi

ÇORUM (AA) - Yunus Emre Enstitüsü 2019 yılı Tematik Yaz Okulları kapsamında 21 ülkeden Türkiye'ye gelen arkeolog ve sanat tarihi öğrencileri, Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa Ören Yeri'ni gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetiyle Çorum'a gelen heyet, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ni ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schaner'in ev sahipliğindeki gezide arkeoloji öğrencileri, devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Ardından Yazılıkaya ve Alacahöyük ören yerlerini de gezen heyet, buralardaki arkeolojik kazılarda elde edilen tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada proje kapsamında ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Çekya, Çin, Fas, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, İngiltere, İran, Lübnan, Malezya, Romanya, Tunus ve Ukrayna'dan arkeolog ve sanat tarihi öğrencilerinin Çorum'a geldiğini söyledi.

Gezide öğrencilerin ders kitaplarında okudukları Hitit medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getiren Şengül, gezi programının yarın kent merkezinde devam edeceğini bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Arkeoloji Yaz Okulu Koordinatörü Yunus Emre Bilici ise proje kapsamında Türkiye'ye gelen arkeolog ve sanat tarihi öğrencilerinin Hattuşa'nın yanı sıra Asos, Göbeklitepe, Troya, Efes Antik Kenti ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi önemli arkeolojik merkezleri de ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirasın aslında bir dünya mirası olduğunu ifade eden Bilici, "Bunu tüm dünya milletleriyle bu alanda çalışan arkeolog ve sanat tarihçilerinin hizmetine sunmak, göstermek ve tanımak amacıyla Arkeoloji Yaz Okulu projemizi sürdürüyoruz. Şu anda 21 ülkeden davetliler burada bulunmakta." diye konuştu.

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
Bakan Yardımcısı Kalaycı: 195 bin değil, 13 bin 400 ağaç kesildiBakan Yardımcısı Kalaycı: 195 bin değil, 13 bin 400 ağaç kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Yaz Okulu Çorum Yunus Emre Enstitüsü Tematik Yaz Okulları

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.