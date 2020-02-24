Yabancı Öğrenciler Kompozisyon Yazmakta Zorlanıyor

Boissiere, stilin, kompozisyonun araştırma, fikir, özet ya da görüş yazısı olup olmadığını belirleyen etken olduğunu söylüyor. Örneğin kişi, okuru belirli bir görüşü benimsemeye ikna etmeye mi çalışıyor? Belirli bir konuda derinlemesine yapılan araştırmayı mı sunuyor? Bir olayı ya da durumu mu anlatıyor? Bu yazı türlerinin hepsi, farklı yaklaşımlar gerektiriyor.

Profesör Boissiere, kompozisyon yazmaya başlamadan önce her öğrencinin yazının tarzı, formatı ve amacı hakkında sorular sorması gerektiğini söylüyor.

Boissiere, “Yazdıkları kompozisyonlardan A alan yabancı öğrencileri de eğittim, dersi geçmeyi başaramayan Maryland’lı öğrencileri de. Esas mesele, soru sorabilmek,” diyor.

Anadili İngilizce olmayan yabancı üniversite öğrencileri için kompozisyon yazmak, oldukça zordur. Ancak İngilizce yeterliliği, iyi yazı yazmak için gereken tek şart değil. Anadili İngilizce olanlar bile kompozisyon yazmak için gereken doğru yaklaşıma sahip olmadıkları sürece zorluk çekebilir.

Biçim ise bir kompozisyonun yapısını belirleyen standart yazım formatı olarak kabul ediliyor. Makalelerde kaynak göstermek için kısaca MLA olarak bilinen Modern Language Association, bilimsel makaleler için kullanılan ve APA olarak bilinen American Psychological Association ve biçim rehberi Chicago Manual of Style gibi yazım kılavuzları kullanılıyor.

Boissier, kompozisyonun amacını belirlemenin sağlam bir tez oluşturmak için kilit önem taşıdığını söylüyor. Yani yazar ne konuda yazdığını iyi bilmeli ve amaçsız şekilde konu dışına çıkmamalı.

Bu sorulara yanıt verdikten sonraysa iyi bir kompozisyon yazmak için üç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor.

Birincisi, netlik. Yazar, kendini açık ve net bir şekilde ifade etmeli.

“Gereksiz yere dolandırılan ve anlaşılması güç hale getirilen kelime ve ifadeler ciddi bir sorun. Okuyucu ne demek istediğinizi anlayamıyorsa o zaman kendinizi karmaşık bir biçimde ifade etmenizin hiçbir değeri yoktur.”

Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta, fikirlerin kısa ve öz şekilde ifade edilmesi.