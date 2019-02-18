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Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören yabancı öğrenciler, Laodikya Antik Kenti'ni gezdi.

Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören yabancı öğrenciler, Laodikya Antik Kenti'ni gezdi. Antik Çağ eserlerini inceleme fırsatı bulan öğrencilere, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da eşlik etti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en büyük kurumsal kazı alanı olma özelliğini taşıyan Laodikya Antik Kenti, hafta sonu PADAM'da öğrenim gören yabancı öğrencileri ağırladı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Laodikya'yı gezen öğrencilere, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de eşlik etti. Antik kentte sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde gören öğrenciler, Laodikya'nın tarihini Prof. Dr. Şimşek'ten dinledi.
KABARTMALI HOROZ İLGİ ODAĞI OLDU
Laodikya'nın Antik Çağ'da Anadolu'nun önemli ticaret, sanat ve spor merkezlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Celal Şimşek, özellikle İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin burada yer almasıyla şehrin inanç turizmi yönüyle de öne çıktığını kaydetti. Antik kentteki kilise, tapınak, ticaret merkezleri ve tiyatroları gezen öğrenciler, Laodikya'ya hayran kaldı. Kuzey Kutsal Agorası'nın batı giriş kapısındaki sütunlu galeride mermer blokların konsolları arasında yer alan, kavga eden iki horoz kabartması ise öğrencilerin ilgi odağı oldu. Denizli'nin simgesi olan Denizli horozunun yansımalarını gören öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.
'ÖĞRENCİLERİMİZİ KÜLTÜR ELÇİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ'
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise yabancı öğrencileri kültür elçisi olarak gördüklerini belirterek, "Öğrencilerimiz burada hem arkeoloji çalışmalarını hem de tarihi yerinde gördüler. Biz üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin hem Denizli hem de üniversitemiz hakkında olumlu izlenimler edinmesi ve güzel anılar biriktirmesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü öğrencilerimizin Denizli ve üniversitemizle kuracakları gönül köprülerinin hem uluslararası alanda tanıtımımıza hem de yurt dışından daha fazla öğrenci tarafından tercih edileceğimize katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Gezi sonrasında öğrenciler, Rektör Hüseyin Bağ ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptıYabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptıYabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptıYabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı

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