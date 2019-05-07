Yabancı öğrenciler, mülteci çocuklarla geleneksel oyunları oynadı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi'nce mülteci çocuklar için hayata geçirilen 'Çocuk gibi bak' projesi kapsamında Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan İzmir'e gelen 25 üniversite öğrencisi, 'Sokak Oyunlar Şenliği'nde doyasıya eğlendi. Halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunları, mülteci çocuklar ile birlikte oynayan yabancı öğrenciler, projede yer almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İEÜ İletişim Fakültesi tarafından geçen yıl hayata geçirilen ve mülteci çocuklara karşı olumsuz söylemlerle mücadele etmenin hedeflendiği 'Çocuk gibi bak' projesi, Avrupa'ya uzandı. 'Diyalog Haftası' kapsamında Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan İzmir'e gelen 25 üniversite öğrencisi, mülteci çocuklarla üniversitede buluştu. Üniversitede hazırlanan 'Sokak Oyunları Şenliği'nde bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin geleneksel oyunlarından halat çekme, çuval yarışı, sek sek gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğrencilerin geleneksel sokak oyunlarını bir arada oynadıklarını, hem mülteci çocukları hem de üniversite öğrencilerini bir araya getirmekten, aralarındaki duygusal bağı gözlemlemekten çok mutlu olduklarını söyledi. Projeye başlamadan önce kendi öğrencilerinde bile mülteci çocuklara karşı ön yargının bulunduğunu aktaran Uzunoğlu, şunları söyledi:

"Mülteci çocuklara karşı geliştirilen birtakım olumsuz söylemler vardı. Mülteci sorununda en masum topluluk, çocuklar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ülkelerini, vatanlarını terk etme zorunda kaldılar ve çok ciddi sorunlar ile karşılaşıyorlar. Temel çocuk haklarına dahi sahip olmayabiliyorlar. Bunların başında eğitim, sağlık, sağlıklı barınma hakları geliyor. Bütün bunların ötesinde ön yargılardan dolayı da olumsuz söyleme maruz kalıyorlar. Bu proje ile topluma güzel bir mesaj vermiş olduk. Aynı zamanda mülteci çocukların topluma uyumu konusunda da destek sağladı."

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, bundan sonraki hedeflerinin, tüm dezavantajlı çocukların eşit haklara kavuşması için mücadele etmek olduğunu belirtti.

'ÇOK GÜZEL DENEYİM'

İspanya'dan gelen ve mültecilerle halat çekme oyunu oynayan üniversite öğrencisi Maria Castillo, daha önce de bu oyunları oynadığını; ancak İzmir'de oymamanın kendisini çok daha iyi hissettirdiğini belirterek, "Ben çocukları çok seviyorum ve onlara iyi enerji verdiğimi düşünüyorum. Halat çekme oyunu aslında bir kavgaya ve savaşa benziyor. Onlar ipi çekerken aslında savaşlarını sembolize ediyorlar. Ben de onlara destek olduğumu hissettim. Benim için çocuklar çok önemli" diye konuştu.

Yunanistan'dan gelen üniversite öğrencisi Martha Gkamari de "Burada olmaktan, Türkiye'ye gelmekten ve çocuklarla birlikte vakit geçirmekten dolayı çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Çok güzel bir deneyim" dedi.

Suriye'den Türkiye'ye 2011 yılında gelen Ege Mohammed (11) ise "Çok heyecanlıyım, kendimi ilk defa bu kadar heyecanlı hissettim. Sınavlardan yüksek puan aldığımda bile bu kadar heyecan hissetmedim. Herkesi çok sevdim. Herkes çok iyi arkadaş. Buraya gelenleri çok sevdim, dost gibiler" diye konuştu.

Yine 2015 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen ve 5'inci sınıf öğrencisi olan Meram Almasitif (10) da Türkiye'ye geldiğinden beri çok mutlu olduğunu söyledi. Almasitif, "Heyecanlıyım ama oyun kaybettiğim zaman üzülmüyorum" dedi.

Öğrenciler, özellikle halat çekme ve çuvalla atlama oyunlarında birbiriyle yarıştı. Öğrenciler, gün boyu etkinliklerle eğlendi.